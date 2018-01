Russia | uomo arrestato dopo aver abusato di 900 adolescenti

: RT @vitoreggia62: @gianluigibuffon che piange mette tristezza a tutti nonni e bambini. Gigi è mondiale comunque anche senza andare in Russi… - MarcoMacagnino : RT @vitoreggia62: @gianluigibuffon che piange mette tristezza a tutti nonni e bambini. Gigi è mondiale comunque anche senza andare in Russi… - Stam1899 : RT @vitoreggia62: @gianluigibuffon che piange mette tristezza a tutti nonni e bambini. Gigi è mondiale comunque anche senza andare in Russi… - CallMeSimo : RT @vitoreggia62: @gianluigibuffon che piange mette tristezza a tutti nonni e bambini. Gigi è mondiale comunque anche senza andare in Russi… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 9 gennaio 2018) Era ritenuto un padre adottivo modello, unmeritevole di grande rispetto per l'impegno che per molti anni ha profuso in favore della collettivita' prendendosi cura di numerosi bambini relegati negli orfanotrofi russi. In realta' dietro alla parvenza dibuono e generoso si celava un perfido individuo capace di commettere una lunga serie di violenze sessuali su bambine e. Viktor Lishavsky, 37enne di Amursk si è lasciato dietro una tale scia di stupri che se le accuse nei suoi confronti saranno confermate in tribunale sara' ritenuto il peggiore stupratore nella storia della Federazione russa. VIDEO Un orco mascherato da brava persona Lishavsky è finito in manette nel giugno scorso, ed è ritenuto responsabile di 900 casi di violenza sessuale, commessi principalmente su bambine con eta' inferiore a tredici anni. Tra queste anche le bambine che insieme alla ...