Roma | Spelacchio se ne va sotto la pioggia Via alla rimozione dell’albero di Natale più

Roma - Sgarbi : Spelacchio è lo specchio di Raggi - ragazza grama : Roma, 8 gen. (askanews) 'Spelacchio? E' lo specchio di Virginia Raggi. Lei è esattamente così, una ragazza un po' grama. Ha esposto sé stessa. Un albero morto, con un po' di lucine, che non ha vita. ...

Spelacchio - Roma saluta l'albero di Natale delle polemiche : Domenica 7 gennaio è stato l'ultimo giorno per Spelacchio, l'albero di Natale di piazza Venezia. L'abete ormai famoso anche il giorno dopo l'Epifania è stato acceso, ma presto dovrebbe essere smantellato. Già domenica intorno all'albero erano al lavoro alcuni operai che hanno tolto i tanti bigliettini lasciati da Romani e turisti."l'albero dovrebbe essere tolto questa notte - ha spiegato uno degli operai - Una volta ...

Roma - Spelacchio via da piazza Venezia : ora l'abete cerca casa : 'Ai vostri nipoti direte: ho vissuto ai tempi di Spelacchio'. Il nomignolo di un albero che diventa la parola dell'anno. E chi l'avrebbe mai detto che sarebbe finita così? l'abete imbarazzante e ...

Per Spelacchio è ora della pensione : arriva il Crowdfunding che racconta un’altra Roma (con Slow Food) : Roma, 5 gennaio 2018 – Al posto di Spelacchio viti e alberi di ulivo secolari. Un gruppo di agricoltori, scrittori, fotografi, chef e produttori si uniscono per raccontare un’altra Roma nel libro fotografico “Pasti Imperiali – L’Eredità Enogastronomica Dell’Antica Roma”, in collaborazione con Slow Food. Basterebbe l’incredibile fama raggiunta da Spelacchio a spiegare il perché [...]

Roma - girotondo intorno a Spelacchio : la volante insegue l’auto impazzita in Piazza Venezia. E la scena diventa virale : Un inseguimento intorno a Piazza Venezia, con l’auto della polizia che a sirene spiegate tenta di fermare, senza successo, un’auto scura. La scena stata ripresa da alcuni automobilisti e tassisti e pubblicata su Facebook. Il “girotondo” è andato avanti più due minuti, fino a quando l’auto, guidata da una donna in stato di ebbrezza, ha svoltato in Piazza del Colosseo e lì è stata speronata e bloccata da ...

Roma - Spelacchio potrebbe finire in un museo : Spelacchio potrebbe finire in un museo. Sarebbe questa l'idea della Giunta capitolina che sta preparando un piano per "salvare" l'abete della discordia del Natale di Roma. Insomma per il momento, secondo quanto riporta ilMessaggero, Spelacchio potrebbe evitare il suo triste destino in discarica. Di fatto l'abete potrebbe essere collocato in un luogo al chiuso. Successivamente l'albero potrebbe essere messo ...

Roma - Ferrara (M5S) : notizia non è Spelacchio ma debiti vecchi : Roma, 29 dic. (askanews) 'In un mondo normale non sarebbe stato un albero di Natale ma il debito lasciato dai vecchi partiti a fare il giro del pianeta. In un paese sano i giornali parlerebbero dei ...

Roma - Spelacchio - l'ultimo giallo : 'Gli hanno staccato i fili' : Spelacchio è stato manomesso. Qualcuno ha staccato i fili della scatola elettrica che alimenta il malandato l'albero di Natale di piazza Venezia ormai dichiarato morto. Non c'è pace per l'abete rosso ...

Roma - Spelacchio è spento ‘Intervento doloso - ora si accende a mano’ Le immagini : All’alba del 23 dicembre neanche una luminaria accesa sull’abete rosso di piazza Venezia. L’azienda chiarisce: «Qualcuno ha danneggiato volontariamente la scatola elettrica dell’albero»

Roma : Spelacchio spento - ma è meta di pellegrinaggio. I messaggi : “Sei diversamente albero” : Addio a Spelacchio, l’abete scelto dal Comune di Roma come albero di Natale per abbellire piazza Venezia. Le luminarie dell’albero, sulla cui morte prematura ci sarà un’indagine interna al termine della quale il Campidoglio chiederà i danni, questa mattina non si sono accese. In pratica, è stato ufficialmente spento. A riportare la notizia è il Corriere della Sera, che spiega come tutto il suo senso, ormai fosse soltanto ...

Roma - assessore esulta : "Con Spelacchio aumentano turisti" : "#GrazieSpelacchio! Pare proprio che il nostro albero di Natale sia diventato la mascotte internazionale delle feste, soprattutto fra i turisti. Da un'indagine di Manet Mobile, nuova start up Romana ...

