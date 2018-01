Roma | Perotti | “Darò tutto in giallorosso per andare al Mondiale”

Roma - tifosi ancora inquieti. Anche Perotti e Fazio nel mirino dei social : Non è un periodo fortunato per la comunicazione in casa Roma. Dopo il Capodanno di Nainggolan, che ha fatto il giro del mondo, stavolta è toccato a Diego Perotti chiarire il suo pensiero in merito al ...

Roma - la bufera social continua. Ora tocca a Perotti e Fazio : Non è un periodo fortunato per la comunicazione in casa Roma. Dopo il Capodanno di Nainggolan, che ha fatto il giro del mondo, stavolta è toccato a Diego Perotti chiarire il suo pensiero in merito al rapporto tra lui, il club giallorosso e la nazionale argentina. Nell'ordine: l'attaccante arriva a Buenos Aires per le ...

Roma - Perotti : 'Darò tutto per andare al Mondiale'. La dirigenza parte per Londra - in arrivo un nuovo direttore ticketing : Mi gioco la possibilità di andare in Russia per la Coppa del Mondo, e proverò a farlo nel miglior modo possibile', ha detto ai media argentina © RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma - la dichiarazione di Perotti che non fa felici i tifosi : Arriva il momento in cui un giocatore pensa solo alla Coppa del Mondo . Ovviamente voglio fare bene nel mio club, ma darò tutto per avere questa chance, è una delle mie ultime possibilità. Darò tutto ...

Roma - Perotti : 'Arriva un momento in cui si pensa solo ai Mondiali' : Mi gioco la possibilità di essere in una Coppa del Mondo, cercherò di farlo nel miglior modo possibile'. Il 29enne ha concluso così: ' Arriva un momento in cui si pensa solo ai Mondiali , ovviamente ...

Roma-Atalanta 0-0 La Diretta Di Francesco alla ricerca di gol e vittoria con il tridente Dzeko-Perotti-El Shaarawy : Dopo il mezzo passo falso con il Sassuolo la Roma è chiamata al riscatto contro l'Atalanta per svoltare un momento complicato, da soli quattro punti conquistati nelle ultime partite, che...

Roma-Sassuolo - 1-0 La Diretta Di Francesco vuole il successo e punta sul tridente Schick-Dzeko-Perotti : Dopo la bruciante sconfitta allo Juventus Stadium, il cammino della Roma deve ripartire al più presto per non perdere il contatto con la coppia di testa formata da Napoli e Juventus....

Roma-Sassuolo - 0-0 La Diretta Di Francesco vuole il successo e punta sul tridente Schick-Dzeko-Perotti : Dopo la bruciante sconfitta allo Juventus Stadium, il cammino della Roma deve ripartire al più presto per non perdere il contatto con la coppia di testa formata da Napoli e Juventus....

Juventus-Roma - UFFICIALE : torna il tridente Perotti-Dzeko-El Shaarawy LIVE VIDEO : Arbitro : Tagliavento Assistenti : Costanzo - Manganelli IV Uomo : Damato VAR : Irrati AVAR : Pinzani CRONACA PREPARTITA Ore 20.13 - Anche la Roma è in campo per il riscaldamento. Ore 20.08 - ...

Juventus-Roma - 0-0 La Diretta tridente Perotti - ?Dzeko ed El Shaarawy. Fuori Dybala e Douglas Costa c'è Cuadrado : Va in scena nel posticipo delle 20.45 il big match della 18a giornata di Serie A, la sfida tra Juventus e Roma; i bianconeri sono tornati protagonisti del torneo dopo un momento di apparente...

Juventus-Roma - dalle 20.45 La Diretta tridente Perotti - ?Dzeko ed El Shaarawy. Fuori Dybala e Douglas Costa c'è Cuadrado : Va in scena nel posticipo delle 20.45 il big match della 18a giornata di Serie A, la sfida tra Juventus e Roma; i bianconeri sono tornati protagonisti del torneo dopo un momento di apparente...

LIVE Roma-Cagliari - diretta in tempo reale : 0-0 rigore sbagliato da Perotti. 6' di recupero! : Notizie sul tema Dove vedere Roma-Cagliari diretta TV e streaming, Serie A 16 dicembre Pizarro:'E' Spalletti il segreto dell'Inter. Mi spiace per Montella' Mercato Juventus, Alex Sandro via a gennaio ...

Roma-Cagliari 0-0 : Perotti sbaglia un calcio di rigore LIVE : ... Damato Assistenti : Posado - Santoro IV Uomo : Nasca VAR : Guida AVAR : Tonolini NOTE Ammoniti : 27′ Joao Pedro, 40′ Pellegrini, 44′ Cigarini Spettatori 33.133 CRONACA PRE PARTITA ...

Roma-Cagliari - rigore Perotti : l’argentino si fa neutralizzare da Cragno - che errore [VIDEO] : rigore Perotti – Roma e Cagliari sono in campo per l’ultimo dei tre anticipi andati in scena in questo sabato di Serie A. La partita è ancora bloccata sullo 0-0. I giallorossi hanno avuto però l’occasione di passare in vantaggio per un rigore guadagnato da Dzeko e assegnato dall’arbitro dopo il consulto del Var. Dal dischetto però Perotti si è fatto ipnotizzare da Cragno. Tiro debole dell’argentino e facile da ...