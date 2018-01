Roma | malore mentre è al volante | camion travolge 10 auto in sosta

Roma - malore alla guida : travolge col camion 17 auto parcheggiate e poi muore in strada : Paura a viale Marziale, nel quartiere Roma no della Balduina, dove stamani all'alba un uomo alla guida di un camion a causa di un malore ha perso il controllo del mezzo travolge ndo 17 macchine...

Roma . Valerio Gazzelloni - soccorso dal 118 per un malore : muore a casa dopo due ore : ROMA muore nella sua abitazione due ore dopo aver avvertito un dolore al petto durante un esercizio in palestra. Al momento del malore , avvenuto nel centro sportivo Vigor di Colli Aniene a Roma, gli ...

Malore per Vittorio Cecchi Gori - ricoverato in ospedale a Roma : è gravissimo : Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in rianimazione all'ospedale Gemelli di Roma in prognosi riservata per un problema cerebrovascolare. Le sue condizioni sono serie ma stabili