Roma Donna di 63 anni arrestata per droga

Losanna-Roma - realizzano la prima mano bionica con senso tattile e la impiantano su una donna italiana : Si chiama Almerina Mascarello , è italiana (vive in Veneto) ed è stata una delle protagoniste che può testimoniare quali passi da gigante ha fatto e continua a fare la scienza in campo medico . In un tragico incidente avvenuto sul posto di lavoro Almerina aveva perso la mano sinistra . Grazie all'impianto di una mano bionica di ultima generazione capace di ...

Roma - violenza sessuale alla stazione Termini : tunisino molesta una donna : Ancora una violenza sessuale a Roma. Ieri sera, poco dopo le 22, una donna di circa trent'anni si è rivolta alla Polizia di Stato del Reparto stazione Roma Termini raccontando che poco prima, mentre scendeva le scale mobili che dalla stazione Termini portano alla Metropolitana, un uomo, sopraggiunto alle sue spalle, le aveva infilato la mano sotto la gonna, toccandole con forza nelle parti intime, fuggendo subito dopo. Immediatamente sono ...

Roma - bengalese tenta di stuprare una donna. Poi fugge e molesta i bambini : Con le mutande abbassante è sbucato all’improvviso dagli anfratti del Parco degli Acquedotti, scagliandosi addosso a una trentacinquenne italiana che, palpeggiando, ha cercato di trascinare tra le vegetazione. La donna però dopo essere riuscita a sottrarsi alla violenza ha chiamato il proprio marito, un agente della Polizia Locale di Roma capitale in forza al Gssu, che a propria volta ha tempestivamente allertato i colleghi.Immediata è ...

Roma - somalo si traveste da infermiere e tenta di violentare una donna in sala travaglio : Si è intrufolato in sala travaglio, dopo aver rubato un camice da infermiere, e ha molestato una donna in procinto di partorire. Per questo un cittadino somalo di 38 anni è stato arrestato con l'...

Roma - finto infermiere palpeggia donna in sala parto : Ha sottratto gli abiti da infermiere in ospedale e dopo averli indossati è riuscito ad entrare in sala parto palpeggiando una donna durante il travaglio compiendo anche atti di autoerotismo. E' ...

Roma : trovato cadavere donna in un parco : 16.52 Un cadavere di donna è stato rinvenuto a Roma, in un'area verde nella zona di Prati Fiscali, nel nord della Capitale. A trovare il corpo è stato un passante, che ha allertato il 118. I sanitari, non potendo far altro che constatare il decesso della donna, hanno allertato le autorità. La donna morta è un ucraina senza fissa dimora. Il corpo non presentava segni apparenti di violenza, la donna aveva con sé borsa e documenti.

Roma - finto infermiere palpeggia donna in sala parto : Roma, 2 gen. (Adnkronos Salute) - Ha sottratto gli abiti da infermiere in ospedale e dopo averli indossati è riuscito ad entrare in sala parto palpeggiando una donna durante il travaglio compiendo anche atti di autoerotismo. E’ successo il pomeriggio dell’ultimo dell’anno all’ospedale Sant'Eugenio d

Roma - cadavere di donna trovato in un parco : Il cadavere di una donna di 50 anni è stato trovato questa mattina intorno alle 8.20 in via Val d'Ala, a Prati Fiscali , nel parco delle Valli. A notare il corpo senza vita della donna un passante che ...