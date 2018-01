Roma | Ama stringe accordo con Rida Ambiente per rifiuti Capitale

Q-Awards : Quandoo premia i ristoranti più amati a Roma e in Lazio : Con l’inizio del 2018, anche per il mondo della ristorazione arriva il momento di fare un bilancio dell’anno appena trascorso. Anche Quandoo, il servizio smart di prenotazione ristoranti, ha... L'articolo Q-Awards: Quandoo premia i ristoranti più amati a Roma e in Lazio su Roma Daily News.

“Romanzo Famigliare” – Seconda puntata di martedì 9 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Seconda puntata, dopo il debutto di ieri, con Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Seconda puntata di martedì 9 gennaio 2018 – Trama e ...

Roma. Raccolta abeti naturali di Natale nei centri Ama : Terminate le feste è ora possibile consegnare gli abeti natalizi presso i 14 centri di Raccolta dell’Azienda capitolina per l’ambiente, aperti tutti i giorni nei Municipi di Roma. La Raccolta straordinaria gratuita di alberi di Natale naturali, giunta alla sua…Continua a leggere →

Seconda puntata di Romanzo Famigliare del 9 gennaio - anticipazioni trama e promo : Micol non è figlia di Agostino? : Dopo il debutto dei primi due episodi con l'introduzione dei personaggi principali, la Seconda puntata di Romanzo Famigliare in onda martedì 9 gennaio su Rai1 affronterà le conseguenze della gravidanza indesiderata dell'adolescente Micol. CAST E PERSONAGGI DI Romanzo Famigliare, LA SERIE DI RAI1 CON VITTORIA PUCCINI E GUIDO CAPRINO Emma Liegi ed Agostino Pagnotta, sposati a 17 anni quando è nata la loro unica figlia, sono ora di fronte alla ...

“Romanzo Famigliare” – Prima puntata di lunedì 8 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Romanzo Famigliare è la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate e al via da questa sera. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Prima puntata di lunedì 8 gennaio 2018 – Trama e ...

Romanzo famigliare : anticipazioni e trama della nuova fiction di Rai Uno : Romanzo famigliare: anticipazioni prima puntata Dopo la pausa natalizia su Rai Uno tornano le fiction. Ad aprire la strada alle serie televisive del 2018 sarà Romanzo famigliare, con Vittoria Puccini e Guido Caprino. Doppio appuntamento per la prima settimana, le prime due puntate andranno in onda lunedì 8 e martedì 9 gennaio. Cosa succederà nella […] L'articolo Romanzo famigliare: anticipazioni e trama della nuova fiction di Rai Uno ...

Roma - Montanari : stop da Zingaretti a richiesta Ama per Abruzzo : Roma, 8 gen. (askanews) 'Facciamo chiarezza. Tutti sanno che dal 2013 anno di chiusura della discarica di Malagrotta con il Pd che si dimenticò di pianificare una alternativa il piano regionale del ...

Roma - Assemblea riapre su acqua - petizioni - Multiservizi e Ama : Roma, 8 gen. (askanews) Domani, martedì 9 gennaio, ripartono i lavori dell'Assemblea Capitolina che vedono come primi punti all'ordine del giorno dalle ore 14 alle 21 le due delibere 98 e 99/2017 ...

Roma - Pallotta chiama Monchi : vertice a Londra : ... a Trigoria, con lo stato maggiore della società e verosimilmente l'allenatore a riunirsi per studiare i problemi e cercare soluzioni, tra il mercato e le mosse di politica interna. Ieri Baldissoni e ...

Roma - Sgarbi : Spelacchio è lo specchio di Raggi - ragazza grama : Roma, 8 gen. (askanews) 'Spelacchio? E' lo specchio di Virginia Raggi. Lei è esattamente così, una ragazza un po' grama. Ha esposto sé stessa. Un albero morto, con un po' di lucine, che non ha vita. ...

VIDEO/ Inter-Roma Primavera (2-1 dts) : highlights e gol. I ringraziamenti di Samaden. (Supercoppa) : VIDEO Inter Roma Primavera (risultato finale 2-1 dts): highlights e gol della partita valida per la finale di Supercoppa. Decisivia al doppietta del nerazzurro Colidio. (Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 10:11:00 GMT)

Roma - il vero flop si chiama Monchi : 1/16 Moreno (Foto LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi) ...

Emergenza rifiuti a Roma - allarme dell'Ama : 'Non ce la facciamo' : L'Ama lancia l'allarme sul sistema dei rifiuti della Capitale, e chiedono esplicitamente il soccorso dell'Emilia Romagna, ma da Milano i vertici del Movimento 5 Stelle, dopo aver inizialmente ...

Concerti a Roma - da Will Hunt a Oval - da Rondelli a Giurato e ai Mamavegas : LUNEDI' 8 GENNAIO Cantautori/Per chi suona all'Arciliuto Riprendono i lunedì di Per chi suona la campana , appuntamento con cantautori di tutta Italia come ai tempi del vecchio Folkstudio, quello ...