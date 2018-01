Riforma pensioni 2018 : Quota 100 - Salvini trova l'accordo con il centrodestra : Il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini avrebbe trovato l'accordo con il centrodestra per la cancellazione della precedente Riforma Fornero e l'introduzione di un nuovo meccanismo che possa assicurare più flessibilità in uscita dall'attività lavorativa a migliaia di lavoratori rimasti penalizzati nel 2012. Il centrodestra si riunisce ad Arcore In vista delle prossime elezioni politiche che si svolgeranno a marzo 2018, infatti, il ...