Rifiuti Sicilia | Aricò | serve soluzione condivisa da sindaci

Sicilia - sui Rifiuti Musumeci vuole svuotare il mare con un cucchiaino costosissimo. E sempre lo stesso : In Sicilia, sui rifiuti e non solo, cambia il direttore d’orchestra ma non lo spartito. “Emergenza” dice il nuovo presidente Nello Musumeci, lo dice con toni meno da showman del suo predecessore Rosario Crocetta ma la musica è identica. Discariche colme e al collasso, rifiuti per strada, costi esorbitanti. Davanti a questo la soluzione sembra essere la stessa degli ultimi 20 anni- la prima dichiarazione dello stato di emergenza per la ...

Sicilia - il settore dei Rifiuti in emergenza da vent’anni : tra debiti miliardari - clientelismo e l’ombra di Cosa nostra : Il primo stato di emergenza risale al 1999. L’ultimo vorrebbe ottenerlo a breve il neogovernatore Nello Musumeci. In mezzo c’è praticamente di tutto: commissariamenti a ritmo continuo, super consulenti dallo stipendio d’oro, enti regionali creati con il solo obiettivo di dare nuovi posti di lavoro che in tempi di elezioni diventavano voti. E, ovviamente, l’ombra lunga delle tangenti, della corruzione, di Cosa nostra. È in ...

Rifiuti : Fp Cgil Sicilia - confronto con governo su interventi da realizzare : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - "A pagare le inadempienze della politica sul fronte dei Rifiuti non devono essere né i lavoratori, da anni capro espiatorio di una situazione critica che ha prodotto perdita di posti di lavoro e mancata garanzia dei diritti contrattuali, né i cittadini, che già pagano b

Sindaco Palermo Orlando : gestione Rifiuti in Sicilia è disastrosa : Roma, 4 gen. (askanews) 'La gestione dei rifiuti nella regione Sicilia è disastrosa': lo ha dichiarato Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia, aggiungendo: 'Occorre agire con ...

Sicilia - Lupo : Musumeci non fa proposte su emergenza Rifiuti : Palermo, 3 gen. (askanews) 'Musumeci fotografa l'emergenza che è sotto gli occhi di tutti, ma non fa proposte convincenti e credibili: critica la gestione emergenziale del settore dei rifiuti in ...

Rifiuti : Musumeci convoca conferenza stampa - in Sicilia situazione gravissima : Palermo, 2 gen. (AdnKronos) - Domani, alle 11, nella Sala Alessi di Palazzo d'Orleans, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci incontrerà la stampa per discutere della "gravissima situazione dei Rifiuti in Sicilia".

Rifiuti : Sicilia - 48 comuni protestano dopo stop conferimento Bellolampo : Palermo, 30 dic. (AdnKronos) - La discarica di Bellolampo chiude le porte e in 48 comuni del palermitano, messinese e trapanese scatta la protesta. Con la discarica di Palermo chiusa, i comuni non hanno avuto alcuna alternativa se non aderire alla proposta di EcoAmbiente di trasportare i Rifiuti a C

Rifiuti : Sicilia - 48 comuni protestano dopo stop conferimento Bellolampo (2) : (AdnKronos) - Gli amministratori sono pronti a manifestare "con ogni iniziativa possibile nell'interesse dei cittadini per evitare aumenti della Tari". "Bellolampo è chiusa e per l'altra vasca ci vorrà almeno un anno e mezzo - sottolinea Lapunzina - Se per un anno e mezzo portiamo i Rifiuti a Catani

Stipendi doro alla Regione Sicilia - si dimette lassessore ai Rifiuti : Strappo nella maggioranza della Regione Sicilia. L'assessore ai Rifiuti, Vincenzo Figuccia, si è dimesso dopo lo scontro con il presidente dell'Ars, Gianfranco Micciché, che ha affermato di voler ...

Rifiuti - in Sicilia è emergenza di Natale tra cassonetti stracolmi e immondizia in strada : PALERMO - Le festività natalizie, significano momenti felici, convivialità e scambi di doni, ma anche tanti Rifiuti da smaltire: imballaggi in polistirolo, carta e nastri colorati, fiocchi, biglietti ...

Rifiuti : AnciSicilia - emergenza da affrontare con equilibrio : Palermo, 14 dic. (AdnKronos) - "Come AnciSicilia abbiamo molto apprezzato la posizione presa dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci che ha detto che bisogna affrontare questo stato di emergenza con un progetto e con grande equilibrio. Ci auguriamo che ci sia da parte del nuovo governo

Rifiuti : Campanella (Mdp) - in Sicilia settore troppo in mano a privati : Palermo, 14 dic. (AdnKronos) - "La gestione dei Rifiuti in Sicilia è stata troppo in mano ai privati, non certo troppo poco". A dirlo è il senatore di Mdp-Art.1 Francesco Campanella rispondendo ai leghisti Siciliani Alessandro Pagano e Salvo Zinnanti secondo cui la Sicilia non potrà mai uscire dall'