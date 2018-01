Rifiuti | a Roma è caos Governo | ' Rischio emergenza'

Sui Rifiuti a Roma rimpallo Comune-Regione. E l'Abruzzo dice 'nì' : Roma, 8 gen. (askanews) Dove finiranno i rifiuti Romani, con gli impianti di trattamento in crisi, i cassonetti che traboccano e le strade invase, dopo l'extra carico di imballi e scarti causati dalle ...

Rifiuti Roma - Zingaretti : meno arroganza - stop a interessi M5s : Roma, 8 gen. (askanews) 'Noi non ci sottrarremo mai alla necessità di aiutare la Capitale e mi permetto di dire che la dose di arroganza, presunzione e anche di falsità o si abbassa o il problema non ...

Rifiuti Roma - Bianchi(Pd) : da Montanari scuse invece di soluzioni : Roma, 8 gen. (askanews) 'Roma rischia una vera emergenza Rifiuti per responsabilità dell'amministrazione Raggi. Questo è purtroppo il dato di fatto, da scongiurare in ogni modo'. Lo dichiara Stella ...

Rifiuti Roma - M5S : Zingaretti e Buschini 'dimenticano' come Renzi : Roma, 8 gen. (askanews) 'Zingaretti e Buschini sono come il loro capo Renzi: dimenticano di raccontare la verità dei fatti'. Così in un lungo post su Fb il M5S Romano. 'L'arroganza dell'assessore ...

A Roma in arrivo una nuova ondata di Rifiuti : La spensieratezza con cui la giunta di Virginia Raggi ha bloccato l'invio dei rifiuti di Roma in Emilia Romagna , in quanto la città avrebbe a suo dire ben resistito alla valanga di rifiuti natalizia, ...

Rifiuti di Roma - l'Abruzzo : "Ci presentino un piano e vedremo" : Pinuccia Montanari, assessore all'ambiente del comune di Roma, attacca il PD, sostenendo che il partito di Renzi sta facendo speculazione politica: l'Emilia Romagna, aggiunge a Effetto Giorno, ha ...

Monnezzatour a Roma est : l'Epifania si porta via le feste - ma non i Rifiuti : Da Ponte di Nona alla zona del Collatino, fino a Centocelle e al Pigneto. Un risveglio al profumo di "monnezza" per i quartieri del versante est della capitale, dove intorno ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti si assiste ormai inermi...

Rifiuti Roma - Assessore : Abruzzo dia ok : 16.44 Sulla spinosa vicenda dei Rifiuti della capitale,l'Assessore comunale Montanari spiega: "Gli impianti dove conferire i Rifiuti di Roma sono insufficienti quindi ci auguriamo che l'Abruzzo dia il via libera alla domanda di accogliere i Rifiuti". "Roma non può permettersi un'emergenza come quella che si sta prefigurando ancora una volta", afferma il ministro dell'Ambiente Galletti,che invita a non dare un colore politico alla questione e ...

Rifiuti Roma - dopo "no" all'Emilia ora frena Abruzzo. Galletti : città non può permettersi emergenza : dopo il no del comune allo smaltimento di quelli Romani in Emilia Romagna, l'assessore accusa la regione che replica: da Campidoglio solo bugie. L'Abruzzo frena: vogliamo conoscere termini questione. Per il ministro dell'Ambiente "dare un colore politico ai Rifiuti significa rischiare grosso".

Rifiuti Roma - Valeriani (Pd) : da M5s solo polemiche : Roma, 8 gen. (askanews) 'Prima hanno chiesto aiuto alla Regione Lazio per smaltire i Rifiuti urbani di Roma, poi hanno respinto la disponibilità dell'Emilia Romagna e si sono rivolti all'Abruzzo: ora ...

Galletti : Roma non può permettersi un'emergenza Rifiuti : Roma, 8 gen. (askanews) 'Roma non può permettersi un'emergenza rifiuti come quella che si sta prefigurando ancora una volta'. Lo ha affermato in una nota il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, ...

Rifiuti - Di Cola (Fp-Cgil) : stupisce Raggi - Roma regge a stento : Roma, 8 gen. (askanews) 'stupisce lo slogan della Sindaca Virginia Raggi, secondo cui Roma avrebbe retto. stupisce perché a guardare lo stato degli impianti, girando per le officine e conoscendo l'...

E' scontro sui Rifiuti di Roma : E' scontro aperto fra il Comune di Roma e la Regione Lazio sui rifiuti della Capitale . L'emergenza è infatti al centro di un duro botta e risposta fra le due amministrazioni, con l'assessora all'...