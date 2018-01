Ricerca | CNR | nell’urina scoperti biomarcatori dell’obesità infantile

Terremoti - Ricercatori Cnr scoprono una "finestra" sotto lo Ionio : Un sistema di faglie contribuisce a spiegare il lento ma progressivo allontanamento della Sicilia dalla Calabria

Spazio : CNR e ASI siglano accordo per nuovi progetti di Ricerca : Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) Massimo Inguscio e il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) Roberto Battiston hanno firmato un accordo quadro di cooperazione tra i due enti per lo sviluppo di programmi di ricerca e innovazione. Numerose le macro aree di investigazione individuate, come l’osservazione della Terra e dello Spazio, il trasporto e la propulsione spaziale, la progettazione e la realizzazione di ...

Accordo CNR-ASI per nuovi progetti di Ricerca : Roma, 18 dic. (askanews) Il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Massimo Inguscio e il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Roberto Battiston hanno firmato un Accordo per ...

Grasso con i lavoratori del Cnr : 'Precariato nella Ricerca non deve esistere' : Abbiamo un patrimonio culturale enorme che tutto il mondo ci invidia, quindi dobbiamo valorizzare questo nostro patrimonio. Mi viene da pensare- conclude- che chi si è resa conto per prima di questo ...

Cnr - i precari si calano dal tetto : “La Ricerca è appesa a un filo”. Poi incontrano Grasso : “Il vostro lavoro è il futuro del paese” : “La ricerca pubblica è appesa un filo”. Per questo oggi un gruppo di ricercatori del Cnr si sono calati dal tetto della sede di piazzale Aldo Moro a Roma, restando appesi a settanta metri dal suolo. “Dopo un mese di occupazione delle sede centrale e di altre sedici sedi in tutta Italia, siamo arrivati a questo gesto, perché la nostra protesta a favore della stabilizzazione, prevista dal decreto Madia, non ha mai avuto ...

Ricerca - Cnr : Italia al top nelle tecnologie quantistiche : Roma, 14 dic. (askanews) 'Su 26 proposte europee finaliste che hanno vinto la selezione, ben 15 sono i progetti Italiani finanziati, con una aggiudicazione di fondi tra i primi paesi in Europa. Delle ...

Ricercatori precari - si allarga la protesta al Cnr : quindici sedi occupate : Da Roma a Pisa, da Ancona a Cagliari si estende l'iniziativa di protesta proclamata per chiedere l'assunzione stabile degli 8800 precari

'Le risorse per le stabilizzazioni nella Ricerca sono briciole'. La delusione dei precari del Cnr : ... che in questi mesi non si è spesa come avrebbe dovuto per salvaguardare un patrimonio di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo". "Siamo convinti della nostra forza - conclude la nota - e lo ...

I precari del Cnr : "Le risorse stanziate in manovra per la stabilizzazione nella Ricerca sono briciole" : "Esprimiamo delusione e rabbia circa la notizia di oggi relativa ad un emendamento approvato dalla commissione Bilancio del Senato che, se confermato dal prossimo esame in assemblea, metterebbe a disposizione 10 milioni per il 2018 e 50 milioni a decorrere dal 2019 per lo sblocco delle assunzioni dei Ricercatori precari; questo per consentire 'complessivamente' e 'a regime', dal 2019, di 'assumere fino a 2170' unità negli Enti Pubblici di ...

Ricerca : anche il CNR nella classifica di Nature - è l’unico italiano : Tripletta Usa nella classifica di ‘Nature’ dove lo Scripps Institute, la Rockfeller University ed il Mit di Boston salgono sul podio, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto, dei 200 Istituti di Ricerca più prestigiosi del mondo. E nella classifica entra anche l’italiano Consiglio Nazionale delle Ricerche che si colloca al 137esimo posto, unico centro di Ricerca del nostro Paese al conquistare una posizione nel Gotha ...

Ricerca - CNR : così il nostro cervello “sfugge” alle immagini : La più grande comunità internazionale di imaging radiologico (Ismrm, International society for magnetic resonance in medicine) ha indetto una delle più imponenti competizioni internazionali (The Tractometer Challenge: http://www.tractometer.org/ismrm_2015_challenge/) allo scopo di valutare lo stato dell’arte dei metodi avanzati di mappatura completa dei ‘fili’ che collegano il cervello umano. A questo progetto ha partecipato l’Istituto di ...

Ricerca : assemblea permanente al Cnr Palermo : Palermo, 22 nov. (AdnKronos) - assemblea permanente dei Ricercatori nella sede del Cnr di Palermo. Da ieri sera 66 precari palermitani, insieme al personale tecnico amministrativo, sono in assemblea permanente nella sede di via Ugo La Malfa per una protesta in corso in tutta Italia e mirata a chiede

"Il Governo condanna a morte la Ricerca" : precari occupano la sede del Cnr a Palermo : Circa 140 ricercatori precari del Cnr hanno occupato la sede di via Ugo La Malfa a Palermo per chiedere che nella Finanziaria in approvazione al Senato venga inserita una misura per provvedere alla stabilizzazione del personale precario "...

Ricerca - CNR : elaborato interruttore ultra veloce per le onde elettroniche - aperta la strada al nuovo campo della plasmonica : La lucentezza tipica dei metalli è dovuta agli elettroni che si muovono liberamente all’interno del materiale, riflettendo la luce. Illuminando opportunamente il metallo si possono generare delle ‘onde’ sulla superficie di questo ‘mare’ di elettroni, che vengono dette plasmoni di superficie. Quando la luce è concentrata su un punto di pochi nanometri (un nanometro è un milionesimo di millimetro, circa dieci volte il diametro di un atomo), ...