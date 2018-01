Renzi | ' Ecco cosa potremmo fare sul salario minimo orario e sul canone Rai'

Matteo Renzi dalla Gruber : 'Ecco cosa faremo con la Boschi. E chi vuole un seggio per la Boldrini...' : 'Il ministro Boschi sarà candidato, vedremo dove, penso si candiderà ragionevolmente in più posti'. Risponde così Matteo Renzi, ospite di Otto e mezzo , alla 'domanda delle domande'. Lilli Gruber e l'...

Renzi blinda le liste del Pd. Ecco come Le briciole per i non fedelissimi. Insight : Matteo Renzi sta lavorando alla definizione delle liste del Partito Democratico per le elezioni politiche del 4 marzo. Il segretario del Pd, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, non ha alcuna intenzione di lasciar spazio alle minoranze intern Segui su affaritaliani.it

Renzi vuole abolire il canone Rai? Ecco cosa c'è dietro le sue promesse elettorali : L'ipotesi di Bobo di risparmiare sull'odiata tassa è subito vista in un contesto più ampio da sua moglie: solo un modo per farci vedere più pubblicità, anche se gratis. 6 gennaio 2018 Diventa fan di ...

Renzi già seppellito. Grasso : 'Possibile un governo con Pd e M5s'. Ecco la prima legge dell'incubo rosso : 'Nelle alchimie di questi giorni ci sono troppe incognite' osserva il presidente del Senato, 'a cominciare dagli effetti di una legge elettorale unica al mondo e il mio non è un complimento. Guardare ...

Berlusconi - Renzi e Di Maio - la soffiata americana : 'Ecco cosa succederà dopo le elezioni' : ... impegnato a trovare una maggiore unità dopo la Brexit e la vittoria di Trump negli Us a' spiega il FT, 'gli elettori della terza economia dell'Ue sono chiamati ad esprimersi in quello che è il ...

Ecco i sassolini che Gentiloni si è tolto dalle scarpe nei confronti di Renzi : La conferenza stampa di fine anno di Gentiloni è stata seguita con massima attenzione da tutti i principali organi di informazione italiani. Giornalisti, analisti, politologi hanno analizzato e ...

OSS è ora un sanitario : ecco le sue nuove competenze dopo la legge LoRenzin Video : dopo l’approvazione definitiva del DDL Lorenzin che diventa legge dello Stato, sono oltre 200 mila gli OSS che entreranno a pieno titolo a far parte del mondo delle professioni socio sanitarie. Si sono dunque gettate le basi per un percorso procedurale necessario per l’individuazione di nuovi profili professionali, in cui verranno ricompresi anche i preesistenti profili professionali di OSS e le professioni di assistente sociale, di sociologo e ...

Renzi : da noi capacità concreta governare - ecco differenza con M5s : Roma, 23 dic. (askanews) - "governare significa provare a fare le cose per bene. Senza demagogia, senza polemica, senza rabbia". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews dopo aver elencato una serie di ...

Sanità : il Ddl LoRenzin è legge. Ecco cosa prevede : È stato approvato ieri in via definitiva al Senato il Ddl Lorenzin che introduce nuove disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della Salute. ...

Sanità : il Ddl LoRenzin è legge. Ecco cosa prevede : È stato approvato ieri in via definitiva al Senato il Ddl Lorenzin che introduce nuove disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della Salute. Ecco le principali novità: Sperimentazione clinica dei medicinali Le nuove disposizioni, adeguando la disciplina italiana alla nuova normativa europea (Regolamento UE 536/2014) prevedono il riordino e la riduzione dei ...

FloRenzi pronto per Juve-Roma : “ecco chi toglierei ad Allegri” : “Juve-Roma e’ una gara molto importante per la nostra crescita. Vale tre punti come la scorsa partita vinta con il Cagliari, ma dira’ come stiamo messi”. Per Alessandro Florenzi quello di domani all’Allianz Stadium e’ un esame che potrebbe dare risposte di un certo peso sul valore di questa Roma che sta sicuramente facendo bene come dimostra non solo il quarto posto a -4 dalla capolista e con una partita in ...

Ecco chi è Marco Carrai - l'uomo che sussurra a Renzi : Ma nel giugno 2009, quando l'amico Renzi schianta l'apparato Ds alle primarie di Firenze e poi viene eletto sindaco, Carrai si ritira dalle polemiche, dalla politica, dai riflettori. E comincia, a ...

Pd - ormai Boschi è un problema E Renzi non sa dove candidarla Obiettivo nasconderla. Ecco le ipotesi : Maria Elena Boschi è ufficialmente un problema. L'audizione di Federico Ghizzoni in Commissione banche non ha fatto altro che cristallizzare le posizioni. I Renziani la difendono, i 5 Stelle e la sinistra di Liberi e Uguali ne chiedono le testa... Segui su affaritaliani.it

Elezioni - incubo Pd sotto il 20% E' pronta la rivolta contro Renzi Ecco chi punta su Gentiloni premier : "E' vero, il mio consenso è in calo". Questa volta Matteo Renzi ha dovuto ammetterlo (leggi qui). A denti stretti, ovvio, ma d'altronde i sondaggi sono implacabili. Se nel 2014 il Pd valeva più del 40% alle Elezioni europee, oggi oscilla tra un minimo del 23 e un massimo del 26% Segui su affaritaliani.it