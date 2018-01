Renzi e i candidati |  “Nelle liste anche Padoan  Vittoria è un premier Pd”video

Renzi e i candidati : "Nelle liste anche Padoan. La vittoria è n premier Pd" : "Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri". A dirlo il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi a 'Otto e mezzo". Il leader dem chiarisce così la ...

Renzi e i candidati : «Nelle liste anche Padoan La vittoria è un premier Pd» : Il segretario del Partito Democratico a «Otto e mezzo»: «Boschi sarà ricandidata come gli altri ministri». E sulla proposta di abolizione delle tasse universitarie dice: «È un regalo ai ricchi»

Emma Bonino - il retroscena sui candidati : Matteo Renzi non le parla - ma il Pd le promette un accordo : Per capire a quale livello di disperazione è arrivata la lista +Europa di Emma Bonino basti pensare che il suo futuro è appeso al filo sottilissimo delle promesse di due dirigenti del Partito ...

Renzi : candidati Pd dovranno venire anche da società civile : ... che dovrà essere rappresentativa delle forze presenti nel Pd, ma anche essere capace di accogliere le energie provenienti dal mondo delle professioni, del volontariato, del sociale e delle imprese".

Per salvare il salvabile - servono le primarie per scegliere i candidati Pd. Anche per Renzi : Se Matteo Renzi, dopo una serie di errori gravi, ha ancora una sola residua possibilità di salvare non dico capra e cavoli ma almeno la capra o almeno i cavoli, gli resta da fare una sola limpida cosa: primarie per la scelta dei candidati pd alle prossime elezioni. primarie dappertutto. primarie senza se e senza ma, primarie senza guardare in faccia a nessuno, nemmeno a se stesso, primarie come se non ci fosse un domani (Anche ...

Elezioni : Addiopizzo a Renzi - Pd scelga candidati onesti e competenti : Banche che invece di sostenere chi fa scelte di denuncia, sono più attente ai loro profitti, nonostante i miliardi di euro ricevuti dalla Banca Centrale Europea per far ripartire l?economia sana e ...

Elezioni : Addiopizzo a Renzi - Pd scelga candidati onesti e competenti : Palermo, 6 dic. (AdnKronos) - "In occasione della sua visita in Sicilia, il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, ha voluto incontrarci. E come abbiamo avuto già modo di sottolineare ai diversi leader e rappresentanti di partito che, in questi anni, hanno voluto conoscere la nostra esper

"Né Renzi né Gentiloni candidati Discontinuità e un altro premier" 'Bomba' Mdp sulla Direzione del Pd : INTERVISTA - "Serve un nuovo programma e un forte cambiamento rispetto a questi anni. E' evidente che se Renzi rimane il candidato premier significa che il Pd rivendica il lavoro degli ultimi 1.000 giorni e su questa base non c'è alcuna possibilità di un accordo". Lo afferma poco prima della Direzione Nazionale del Partito Democratico il deputato e dirigente di Articolo 1-Mdp Alfredo D'Attorre, intervistato da Affaritaliani.it Segui su ...

Pd - caos al congresso di Napoli. Uno dei candidati : “Annullare tutto - Renzi intervenga”. Ma i vertici : “Si vota” : Il Pd a Napoli conferma di avere più di un problema quando è il momento di auto-organizzarsi. Sospetti e irregolarità all’ombra del Vesuvio sono diventati una consuetudine: dalle primarie per le Comunali 2011 (quelle con i cinesi in fila ai seggi poi annullate) a quelle Regionali del 2015 rinviate quattro volte, fino a quelle del 2016 per la candidatura a sindaco sulla cui regolarità Antonio Bassolino – di recente uscito dal partito ...

Bersani toglie i voti a Renzi e appoggia i candidati M5S : Mdp lavora al modello Sicilia. Che si traduce in uno schema di rottura dell'alleanza con il Pd e di apertura al M5S. L'esperimento di Claudio Fava, nonostante il risultato deludente (la lista della sinistra non è andata oltre il 6%, eleggendo un solo rappresentante nell'assemblea regionale), pare stia convincendo i Bersaniani a imboccare la strada di una corsa solitaria anche sul piano locale. Il prossimo anno si rinnoveranno 7 ...