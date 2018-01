Renzi dalla Gruber | l' antiberlusconismo è finito

Matteo Renzi dalla Gruber : 'Ecco cosa faremo con la Boschi. E chi vuole un seggio per la Boldrini...' : 'Il ministro Boschi sarà candidato, vedremo dove, penso si candiderà ragionevolmente in più posti'. Risponde così Matteo Renzi, ospite di Otto e mezzo , alla 'domanda delle domande'. Lilli Gruber e l'...

Un errore che Berlusconi e Renzi sembrano commettere è quello di accusare M5s di illegalità e mancanza di trasparenza. Farebbero entrambi lo sbaglio della sinistra.

Dalla Lombardia al Lazio il modello Renziano guarda a Sinistra : I renziani pur sapendo di avere perso la partita prima ancora di iniziare a giocare, su scala politica, stanno creando dal nulla alleati di centro. Si tratta di piccole formazioni numericamente poco consistenti, raggruppamenti che in comune hanno solo l’ambizione…Continua a leggere →

Vaccini : Renzi - 5 anni fa moriva Montalcini - noi dalla parte della scienza non dei guru : ... dei presunti complotti sui Vaccini, è necessario ribadire con ancora più forza e determinazione -conclude Renzi- che stiamo dalla parte di chi crede nella scienza e non nei guru. Di chi crede nella ...

Centrosinistra - c'è anche il terzo mini-alleato del Pd : Civica Popolare guidata dalla LoRenzin. Simbolo? Una margherita : "Una dimostrazione tangibile di umiltà e di lungimiranza politica ma soprattutto di amore per il Paese, lacerato da tensioni e conflitti ma capace di risollevarsi nei momenti difficili". Obiettivo, ...

Centrosinistra - c’è anche il terzo mini-alleato del Pd : Civica Popolare guidata dalla LoRenzin. Simbolo? Una margherita : Una quarta gamba c’è anche nel Centrosinistra. Accanto al Pd, che come alleati ha già Insieme (Verdi, Psi e qualche prodiano) e +Europa (la lista guidata da Emma Bonino), ecco anche la lista centrista. Si chiamerà Civica Popolare, sarà guidata dalla ministra della Salute Beatrice Lorenzin e metterà insieme una parte di Alternativa Popolare, i Centristi per l’Europa, Democrazia Solidale e Italia dei Valori. Nel simbolo ci sarà una ...

Roma - FloRenzi : "Lo scudetto non passa dalla Juve" : è questo il pensiero di Alessandro Florenzi che, nel corso di un'intervista a Sky Sport, ha parlato della gara dell' Allianz Stadium . "Per la crescita della Roma è una partita molto importante" - ...

Visco : «Renzi mi chiese di Banca Etruria - io non risposi. Dalla Boschi no pressioni» : «L’allora ministro Maria Elena Boschi nei due incontri con il vice dg di Banca d’Italia Fabio Panetta non fece una richiesta particolare di interventi». E ancora: «A determinare l’evoluzione del sistema finanziario italiano non è stata una vigilanza disattenta ma la peggiore crisi economica nella storia del nostro paese. La “mala gestio” di alcune banche, comunque, c'è stata»...

E Gentiloni si smarca dalla campagna elettorale di Renzi : "Andiamoci piano su banche e fake news". E alza le mani su Boschi : "Mi auguro che le prossime settimane non siano dominate da bisticci sulle banche: non mi sembra l'aspettativa maggiore dei cittadini". Arrivati a questo punto, Paolo Gentiloni si smarca. Lo spettacolo di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche diventata arena elettorale non gli piace. E anzi lo preoccupa, alla vigilia delle audizioni più delicate: l'ex ad di Unicredit Federico Ghizzoni e il governatore di Bankitalia Ignazio ...

LoRenzin - la mossa disperata per salvare Ap dalla distruzione : una 'lista Gentiloni' : L'obiettivo è quello di trattenere Maurizio Lupi dal tornare alleato con Silvio Berlusconi ed evitare così la disgregazione totale di Alleanza popolare . La 'regista' dell'operazione, come rivela il ...

Un anno per rafforzare i nemici - il bilancio di Renzi dalla vittoria del No a oggi : A un anno dal 4 dicembre che ci aveva lasciato quasi increduli per un risultato “impossibile”, almeno secondo una propaganda fondata su quelle che si sono rivelate niente più che fake news di sistema, e che ha travolto la riforma costituzionale a cui Matteo Renzi aveva affidato, a parole, non solo il futuro del suo esecutivo ma anche il suo, il partito di Renzi (Pdr) oltre a ritrovarsi sull’orlo di un collasso, dopo essersi ...

Renzi liquida Grasso - incoronato dalla sinistra : 'comanderà D'Alema' : 'Il voto che sarà dato a loro, sarà come se fosse dato a Berlusconi e Salvini': il leader Pd commenta così la nascita a sinistra di 'Liberi e uguali', il nuovo soggetto che unisce Mdp, sinistra ...

