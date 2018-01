Renault | il 2017 fa registrare al Gruppo rilevanti successi commerciali

Gruppo Renault Italia : nel 2017 raggiunta la più alta quota mercato degli ultimi 32 anni : Nel 2017, in un mercato Italia Autovetture + Veicoli Commerciali in crescita del 6,8%, le immatricolazioni del Gruppo Renault progrediscono del 13,9%, registrando il record di sempre per il Gruppo in Italia. La quota di...

Renault-Dacia - un 2017 da record" : Una pioggia di novità in gamma apprezzata dagli italiani, il Belpaese è infatti il terzo mercato al mondo per il Gruppo Renault, dopo Francia e Germania. Guardando ai singoli marchi, Renault, con 151.

Renault - +3 - 4% vendite Francia 2017 - miglior risultato da 6 anni : Roma, 3 gen. (askanews) - Nel 2017, su un mercato più forte del previsto, Renault e Dacia vedono aumentare in modo significativo le proprie vendite di autovetture e veicoli commerciali in Francia. Il ...

F1 - GP Abu Dhabi 2017 – Fernando Alonso : “Pronto a competere con i migliori. Era il momento migliore per passare ai motori Renault” : Uno dei protagonisti della conferenza stampa che ha aperto il GP di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale di F1 2017, è stato Fernando Alonso. Inevitabili le domande sui suoi impegni futuri: quest’anno ha disputato la 500 miglia di Indianapolis, a gennaio farà la 24 Ore di Daytona. “Ho avuto buone sensazioni nei test. Sono contento, ho avuto l’opportunità di testare macchine con tecnologie diverse che non ci sono ancora in F1 e ...