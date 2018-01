Regione | Centrodestra | Cattaneo | serve un candidato di tutta la coalizione

Elezioni 2018 - centrodestra : varata l'alleanza a quattro Maroni dice addio alla Regione |Ministro o premier - la scommessa del Governatore : Dal vertice ad Arcore sì al quarto polo centrista. Le intese sul programma: via la legge Fornero, flat tax, difesa del Made in Italy e controllo dell’immigrazione

I collegi Regione per Regione Elezioni - le sfide e la mappa Con il 38% il Centrodestra governa : Elezioni politiche 2018. Il Centrodestra , quasi sicuramente, riuscirà ad avere la maggioranza assoluta in Parlamento, sia alla Camera sia al Senato, qualora raggiungesse complessivamente il 38% dei consensi nella parte proporzionale, sommando i voti di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia ed eventuali altre liste collegate

Regione Lazio - Sergio Pirozzi sfida il centrodestra e si candida ufficialmente : “Le primarie? Potevano farle prima” : Il mister va avanti per conto suo, ma la squadra è già decisa a non seguirlo più. Non è la cronaca della sciagurata eliminazione della Nazionale italiana di calcio dai mondiali del 2018, ma quella della polveriera in cui è finito il centrodestra nel Lazio. Una situazione esplosiva che ora rischia di minare anche gli equilibri a livello nazionale. Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, si è ufficialmente candidato alla presidenza della Regione ...