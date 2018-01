: Regionali, passo indietro di Maroni mette in discussione l’accordo nel centrodestra. B., dubbi su Fontana. ‘Bobo mi… - diegomartone : Regionali, passo indietro di Maroni mette in discussione l’accordo nel centrodestra. B., dubbi su Fontana. ‘Bobo mi… - eryka_bo : RT @Pat_Zago: "La Tartaruga Frecciata di #CasaPound è sempre più determinata a effettuare il grande passo nel suo cammino,lento ma inesora… - valteroma : RT @Pat_Zago: "La Tartaruga Frecciata di #CasaPound è sempre più determinata a effettuare il grande passo nel suo cammino,lento ma inesora… - silviabest77 : Regionali, passo indietro di Maroni mette in discussione l’accordo nel centrodestra. B., dubbi su Fontana. ‘Bobo mi… - Pat_Zago : "La Tartaruga Frecciata di #CasaPound è sempre più determinata a effettuare il grande passo nel suo cammino,lento… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2018) L’incontro ad Arcore c’è stato, le dichiarazioni di intenti pure. Quello che non c’è nelè l’accordo definitivo su politiche e. Che ora si è fatto più difficile. Ildi Robertoha causato un improvviso aumento della tensione tra i leader. Forza Italia cade dal pero dopo l’annuncio del governatore della Lombardia, che non intende correre per la Regione il 4 marzo. E il primo a puntare i piedi è Silvio Berlusconi: “Non c’è nessuna resa” alla Lega sulla candidatura di Attilio Fontana al posto di, “nelle coalizioni non si combatte, si dialoga”, spiega il Cavaliere in una intervista a Circo Massimo su Radio Capital. L’uomo indicato daper correre al suo posto non convince il leader degli azzurri. “Per la Lombardia stiamo valutando la proposta della Lega ...