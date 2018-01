Regionali Lazio | Zingaretti incontra associazioni e sindacati

Regionali Lazio - Pirozzi : non mi ritiro resto in corsa : Roma, 9 gen. (askanews) 'Mi sono sentito con Giorgia Meloni, mi ha ringraziato per il mio interesse per la sua candidatura alla Regione Lazio, però mi ha annunciato che lei non ha nessuna intenzione ...

Chi sono i candidati alle Regionali del Lazio : Il PD e il M5S hanno già deciso – Nicola ZIngaretti e Roberta Lombardi – mentre il centrodestra ha un problema: il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi

Regionali Lazio - Zingaretti : Liberi e Uguali? Ora il colpo d'ala : Roma, 8 gen. (askanews) 'Dentro Liberi e Uguali c'è un dibattito molto franco ed è evidente che la coincidenza elettorale con le elezioni politiche produca uno stress, ma io confido nel fatto che ...

Regionali Lazio - Zingaretti : sì - certo che mi ricandido : Roma, 8 gen. (askanews) 'Mi ricandido alla presidenza della regione Lazio? Sì, anche se in alcune giornate a uno gli passa la voglia, come direbbe qualcuno, non cadere in tentazione '. Così, ...

Regionali Lazio - Zingaretti : 'Lista Zingaretti' progetto di anni : Roma, 8 gen. (askanews) 'Come ho sempre ribadito in maniera molto chiara a tutti, sto lavorando con tantissime personalità dei territori alla formazione di una lista dei 'Moderati per Zingaretti' per ...

Regionali Lazio; Pirozzi: "Candidatura Meloni? Sarebbe un atto d'amore e un risarcimento dopo la sconfitta a Roma, ma forse qualcuno gioca a perdere. Gasparri? Meglio che rimanga in Senato"

Regionali Lazio - Pirozzi : passo indietro solo se si candida Meloni : "solo di fronte a un atto d'amore per la propria Regione di un leader nazionale quale è Giorgia Meloni farei un passo indietro. Senza pretendere nulla in cambio. Altrimenti vado dritto fino alla fine".

Regionali Lazio - Miccoli (Pd) : Lombardi ossessionata da Zingaretti : Roma, 7 gen. (askanews) 'Roberta Lombardi è ossessionata da Zingaretti, parla solo di lui. E così continua a fare la sua campagna elettorale senza uno straccio di idea e proposta': lo ha dichiarato il ...

Elezioni Regionali Lazio - D’Attorre (LeU) : “Alleanza con Zingaretti? Niente è scontato” : “C’è un confronto programmatico con Zingaretti, chiediamo novità significative nel programma. L’impostazione che ha proposto Zingaretti, da Grasso a Lorenzin, non è convincente, occorre costruire una proposta nuova e nei prossimi giorni Liberi e Uguali prenderà una decisione: al momento nulla è scontato, né l’accordo né la rottura”. Così Alfredo D’Attorre, arrivando all’assemblea di Leu, in merito ...

Regionali Lazio - Lombardi : sostenere famiglia e natalità : Roma, 6 gen. (askanews) Un patto della politica con la società civile per sostenere famiglia e natalità. E' la proposta di Roberta Lombardi, candidata 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio in ...

Il 4 marzo sarà "Election Day" : si vota anche per le Regionali di Lazio e Lombardia : (Teleborsa) - Il 4 marzo sarà "Election Day". In quella data, infatti, si svolgeranno sia le elezioni politiche per il rinnovo di Camera e Senato che le regionali nel Lazio e in Lombardia. Il ...

Regionali Lazio - Lombardi (M5s) : 'ho le palle' e le competenze : Roma, 5 gen. (askanews) 'Penso che non bisogna essere Miss simpatia per andare a proporsi per il governo di una Regione, penso che bisogna avere le competenze, io le competenze le ho e ho dimostrato ...

Election day - il 4 marzo si vota anche per Regionali Lazio e Lombardia : ROMA Il ministero dell'Interno rende noto che 'il presidente Zingaretti e il prefetto di Milano Lamorgese, sentito anche il presidente Maroni, hanno fissato per domenica 4 marzo 2018 la data di ...

Elezioni - 4 marzo si vota anche per le Regionali in Lombardia e Lazio - : La data coincide con quella fissata per le politiche . La notizia arriva dal ministero dell'Interno che spiega: gli stessi presidenti "hanno chiesto al Viminale di gestire, sulla base di specifici ...