Record storico per il lavoroOltre 23 milioni di occupatiLa disoccupazione scende all' 11%

Musei italiani : è Record storico 50 milioni di visitatori nel 2017 In testa il Colosseo. La classifica : I dati definitivi del 2017 segnano il nuovo record per i Musei italiani: superata la soglia dei 50 milioni di visitatori e incassi che sfiorano i 200 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2016 di circa +5 milioni di visitatori e di +20 milioni di euro Segui su affaritaliani.it

Seduta Record per Fca in Piazza Affari : il titolo chiude al suo massimo storico : Secondo gli analisti di Mediobanca il mercato Usa resta in salute e vicino a livelli record, supportato da un'economia che cresce e dagli effetti della riforma fiscale, con Fca che potrebbe essere il ...

Giornata storica in Costa Azzurra : Cannes vola a +23°C e batte il Record storico di caldo di Gennaio - poi un tramonto da sogno [GALLERY] : 1/13 ...

Fiat Chrysler corre sul circuito di Milano - è Record storico : Effervescente Fiat Chrysler , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,05%. Il titolo ha raggiunto un massimo di 16,29 euro che è il massimo storico per il titolo della casa ...

Vino - +7% export 2017 : è Record storico : 10.55 Nel 2017 l'export del Vino ha fatto registrare un aumento pari al 7%,raggiungendo circa 6 miliardi di euro, il massimo storico. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti, che conferma il successo della prima voce dell'export agroalimentare italiano. Nonostante la vendemmia 2018 sia tra le più precoci e scarse dal dopoguerra, l'Italia mantiene il primato mondiale tra i produttori, davanti alla Francia. Gli Stati Uniti si confermano il ...

Vino - Coldiretti : l’export tocca il Record storico di 6 miliardi : E’ tempo di bilanci per il Vino Made in Italy che aumenta del 7% il valore dell’export e raggiunge il massimo storico di sempre a circa 6 miliardi di euro: il dato emerge da una analisi Coldiretti in riferimento al bilancio dell’anno trascorso che conferma il successo della prima voce dell’export agroalimentare nazionale. La crescita all’estero, in valore ed in volume, “è una ottima premessa dopo una ...

Il 'Super-Euro' frena l'export in Usa dopo il Record storico del 2017 : La nuova strategia Usa 'America first' sottolinea la Coldiretti sembra avere i primi effetti in una politica monetaria aggressiva che rischia di costare caro all' Italia . Gli Stati Uniti continua la ...

Nuovo Record storico turisti in Spagna - ma Catalogna in calo : La diminuzione di visitatori nella regione, che la segretaria di Stato al Turismo, Matilde Asian, ha posto in relazione alla "instabilità politica" provocata dal processo indipendentista, è stata ...

Made in Italy - Coldiretti : nel 2017 Record storico per l’agroalimentare all’estero : E’ record storico per il Made in Italy agroalimentare all’estero con le esportazioni che superano per la prima volta i 40 miliardi di euro nel 2017 per effetto di una crescita del 6%. E’ quanto stima la Coldiretti sulla base dell’analisi presentata all’Assemblea nazionale di fine anno per fare il bilancio del settore agroalimentare italiano alla vigilia dell’inizio dell’anno internazionale del cibo italiano nel mondo, sulla base dei dati Istat ...

Lavoro - Record storico degli occupati a termine : Nel complesso, l'economia dei paesi dell'area Euro è cresciuta dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 2,5% nel confronto con lo stesso trimestre del 2016. L'accelerazione della dinamica ...

Lavoro - Record storico degli occupati a termine : sono 2 - 8 milioni : In Italia i dipendenti a termine raggiungono un nuovo record storico: gli occupati a tempo determinato nel terzo trimestre del 2017 risultano pari a 2 milioni 784 mila. Lo rileva l' Istat, si tratta ...

Istat - Record storico per i contratti a termine. Diminuiscono ancora i “neet” : In Italia i dipendenti a termine raggiungono un nuovo record storico: gli occupati a tempo determinato nel terzo trimestre del 2017 sono 2 milioni 784 mila. Lo rileva l’Istat e si tratta del livello più alto dall’inizio della serie, avviata nel quarto trimestre del 1992: è il valore massimo da almeno 24 anni. Nell’ultimo trimestre crescono del 3,9%...

Lavoro - Record storico di occupati a termine : sono 2 - 8 milioni : In Italia i dipendenti a termine raggiungono un nuovo record storico: gli occupati a tempo determinato nel terzo trimestre del 2017 risultano pari a 2 milioni 784 mila. Lo rileva l' Istat, si tratta ...

Lavoro - Record storico degli occupati a termine : sono 2 - 8 milioni : In Italia i dipendenti a termine raggiungono un nuovo record storico: gli occupati a tempo determinato nel terzo trimestre del 2017 risultano pari a 2 milioni 784 mila. Lo rileva l' Istat, si tratta ...