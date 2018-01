Record di occupati a novembre | tasso di disoccupazione scende a 11%

Record storico per il lavoroOltre 23 milioni di occupatiLa disoccupazione scende all'11% : Gli occupati in Italia toccano la quota Record di 23,183 milioni di unità a novembre. Si tratta del massimo dall'inizio delle serie storiche nel 1977. Il tasso di occupazione sale di 0,2 punti percentuali al 58,4% Segui su affaritaliani.it

