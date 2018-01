Recensione di Lenovo Ideapad 310-15IKB 80TV0113IX

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - CiroCarloFico : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

Leggi la notizia su planetmobileitalia

(Di martedì 9 gennaio 2018) Dopo il gran successo riscosso dalla nostradi HP Omen 15, eccoci qui con un nuovo articolo dedicato ad un computer:310-. Il livello dei computernel corso di questi anni è cresciuto in modo esponenziale. Se inizialmente questi potevano venir considerati poco prestanti e low-cost, oggi sono diventati un simbolo con tanti appassionati legati a questo marchio. Il portatile di cui vi vogliono parlare oggi prende il nome di310-e si tratta di un PC di fascia media che cerca di impegnarsi al meglio per farsi riconoscere nonostante il suo hardware non al top. Specifiche tecniche Sistema operativo: Windows 10 Home Display: 15.6” IPS 16:9 HD 1366×768 Processore: Intel Core i7-7500U a 2.7 GHz con turbo boost a 3.1 GHz Memoria RAM: 4 GB DDR4 2133MHz (saldata) espandibile (1 slot) fino a 16 GB DDR4 PC4-17000 ...