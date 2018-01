Raoul Bova grave lutto | è morto il padre dell’attore Giuseppe

È morto il papà - Raoul Bova sospende il tour teatrale in giro per l'Italia : È morto a Rieti il papà di Raoul Bova, Giuseppe. Colpito dal grave lutto, l'attore ha sospeso il tour teatrale in cui era impegnato.

Ti presento un amico - Raoul Bova beato e dannato tra le donne questa sera in tv : ...un uomo in carriera che lasciato dalla fidanzata finisce per intessere relazioni con 4 belle donne tutte quasi contemporaneamente in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul ...

Rocio Munoz Morales su Raoul Bova : Vorrei una famiglia allargata : Il sogno di una famiglia allargata. È quello che coltiva Rocio Munoz Morales, compagna di Raoul Bova da qualche anno. L'attrice e modella d'origine spagnola si è aperta in un'intervista a Vanity Fair su un tema abbastanza delicato: la separazione dell'attore dall'ex moglie Chiara Giordano. Una storia che di tanto in tanto ritorna tra le pagine di cronaca, ma di cui non era noto il punto di vista di ...

Rocio Munoz Morales sul divorzio di Raoul Bova : "Vorrei una famiglia allargata" : Raoul Bova e Rocio Munoz Morales stanno insieme già da un po', e la bella attrice spagnola, intervistata dal settimanale Vanity Fair, si è espressa per la prima volta sulla separazione fra l'attore e l'ex moglie, Chiara Giordano, figlia del noto avvocato Annamaria Bernardini De Pace. Rocio e Raoul hanno anche una figlia, Luna, e sulla rivista la Munoz racconta di quell'improvvisa separazione, della coppia Bova-Giordano, che in tanti ...

Indovina chi viene a Natale : trama - cast e curiosità sul film comico con Claudio Bisio e Raoul Bova : Una famiglia allargata, come ce ne sono tante oggigiorno, nella quale una coppia di genitori attende per le feste l’arrivo della figlia e del suo misterioso fidanzato; c’è anche un uomo che per la prima volta conosce i figli della sua compagna che faranno di tutto per cacciarlo. Poi ancora una vedova inconsolabile, un fratellastro irrisolto, una bellissima casa, la neve: insomma, tutti gli ingredienti per una commedia natalizia con i ...

Immaturi – La serie in onda su Canale5 - ufficiale la programmazione da gennaio 2018 : addio Raoul Bova - arriva Daniele Liotti : Immaturi - La serie, presentata già un anno fa in anteprima al Roma Fiction Fest 2016, conquista finalmente un posto nel palinsesto del nuovo anno di Canale5. L'adattamento tv del film cult diretto da Paolo Genovese, che dopo le due pellicole campioni d'incasso al botteghino (Immaturi del 2010 e Immaturi il viaggio del 2012) ha lavorato alla serie come sceneggiatore e direttore artistico, sarà trasmessa dall'ammiraglia Mediaset a partire da ...

Rocio Munoz Morales - la fidanzata di Raoul Bova - piange a Verissimo : Verissimo: Rocio Munoz Morales piange dopo aver visto un video della sua vita Nella sua prima ospitata a Verissimo Rocio Munoz Morales non ha potuto trattenere le lacrime. Guardando un video sulla sua vita, creato dalla redazione di Silvia Toffanin, la fidanzata di Raoul Bova si è commossa. Una clip nella quale si è parlato […] L'articolo Rocio Munoz Morales, la fidanzata di Raoul Bova, piange a Verissimo proviene da Gossip e Tv.

Sanremo 2018 - in lizza Luca Argentero e Raoul Bova : Anticipazioni Sanremo 2018: chi ci sarà accanto a Michelle Hunziker e Claudio Baglioni? Due i nomi maggiormente chiacchierati delle ultime ore. La macchina di Sanremo 2018 comincia a muoversi. Dopo la conduzione e direzione artistica affidata a Claudio Baglioni e il papabile ritorno di Michelle Hunziker, continua il toto nomi sui possibili co-conduttori della 68ima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Sanremo 2018: Raoul Bova ...

