Rami sui binari | disagi sulla linea Milano-Treviglio-Cremona

Finestra panoRamica e armadio personale. Per volare nelle suite extra lusso della Emirates 'bastano' 7800 euro : Una suite privata di 40 metri quadri a poco meno di 8 mila euro per volo. È l'ultima sfida della Emirates, una delle più grandi compagnie aeree al mondo, che ha annunciato il lancio della nuova prima classe di ultima generazione. Emirates La novità sarà introdotta sui Boeing 777 in servizio commerciale e secondo quanto la compagnia ha dichiarato ...