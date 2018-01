Pyeongchang | Malagò | ' Mai spedizione così forte | sogno oro'

Il presidente del Coni Malagò si sbilancia : 'A Pyeongchang tantissime chance per vincere medaglie' : ... relativamente agli sport individuali affermando che: ' Si è vinto a livello di titoli Mondiali individuali come mai nella storia dello sport italiano: un anno record . Siamo i primi nel Mondo nella ...

Il presidente del Coni Malagò si sbilancia : “A Pyeongchang tantissime chance per vincere medaglie” : Non si può dire che manchi di ottimismo il presidente del Coni Giovanni Malagò. In un’intervista concessa a Radio 1 Rai, il n.1 dello sport italiano ha fatto il punto della situazione in vista delle ormai imminenti Olimpiadi Invernali di Pyeongchang (Corea del Sud), programmate dal 9 al 25 febbraio 2018. “Alle Olimpiadi di Pyeongchang l’Italia si presenta con una rappresentanza record e certamente farà bene. Siamo stati dal ...

Pyeongchang - Malagò : 'In Corea per una grande Olimpiade' : 'Non le possiamo garantire vittorie certe - ha concluso Malagò - ma le promettiamo che lo sport è pronto e preparato per dare all'Italia ancora gioie ed emozioni, coltivando la non segreta speranza ...

MALAGÒ "SU Pyeongchang 2018 GARANZIE DAL CIO" : "Non abbiamo mai avuto atleti capaci di vincere coppe del mondo in 4 discipline: sci di fondo (Pellegrino), biathlon (Wierer), sci alpino (Fill) e snowboard (Moioli). Si può vincere tutto o anche ...

Giovanni Malagò : “A Pyeongchang l’Italia farà più medaglie di Sochi. Roma senza Olimpiadi? Tolto un sogno. Su ius soli e sport di squadra…” : Mancano 100 giorni alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e Giovanni Malagò, Presidente del Coni, fa il punto della situazione sullo sport italiano in una lunga intervista rilasciata a Repubblica. Il Presidente è ottimista sul medagliere dell’Italia per questa edizione dei Giochi: “Intanto diciamo che siamo convinti di superare quel che abbiamo fatto a Sochi (8 medaglie, ma senza ori, ndr): più medaglie, più qualità. Però devo ...