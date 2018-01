Pyeongchang 2018 | c' è dialogo tra le Coree | il Nord avrà una delegazione ai Giochi

La Corea del Nord a Pyeongchang 2018 : La Corea del Nord ha dichiarato di essere pronta a inviare atleti e una delegazione di alto livello ai Giochi Olimpiaci Invernali di Pyeongchang 2018 in Corea del Sud il prossimo mese (9-5 febbraio). ...

Pyeongchang 2018 - Cio 'Teniamo la porta aperta alla Corea del Nord' : 'RISPETTIAMO COMUNQUE LE SANZIONI ONU' - L'organismo che governa lo sport a livello mondiale ha avuto colloqui con entrambe le parti per un diverso periodo. 'In tal modo abbiamo tenuto la porta ...

Pyeongchang 2018 : pass per 10 azzurri dello sci : Sci, Coppa del Mondo: il podio si tinge di azzurro DONNE - Tra le donne sono certe nelle discipline veloci Sofia Goggia , con i suoi due podi francesi, e Federica Brignone come supergigantista. A ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 – Il CIO prolunga la deadline per la Corea del Nord. Porte aperte : Il CIO ha esteso la deadline per la partecipazione della Corea del Nord alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La comunicazione arriva direttamente dal Comitato Olimpico Internazionale che ha tenuto la porta aperta anche in virtù delle recenti dichiarazioni di Kim-Jong che ha aperto alla possibile partecipazione di una delegazione ai Giochi. L’auspicio di tutto il mondo è che qualche atleta nordCoreano partecipi alla rassegna a ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : Italia da dimenticare a Lackenhof - c’è da lavorare verso Pyeongchang : E’ ripartita, con l’anno nuovo, anche la Coppa del Mondo per quanto riguarda lo Snowboard parallelo: a Lackenhof, in Austria, c’è stata una due giorni avara di soddisfazioni per quanto riguarda i colori Italiani. La squadra azzurra, diretta da Cesare Pisoni, dovrà dimenticare presto la trasferta austriaca, puntando già sui prossimi obiettivi verso le Olimpiadi di PyeongChang. Nel gigante parallelo di venerdì infatti ...

Un mese a Pyeongchang 2018 : E' la scelta fatta dai vertici della Federazione sport invernali, che ha deciso dare maggior importanza alla forma dell'atleta più che a risultati magari conseguiti a inizio stagione. I podi comunque ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin e una suggestione pazzesca : 5 ori individuali a Pyeongchang 2018? Sogno - non utopia… : Mikaela Shiffrin sta letteralmente riscrivendo la storia dello sci alpino, l’albo dei record è stravolto di continuo dal fenomeno statunitense che si sta comportando da autentica Cannibale del Circo Bianco, un fenomeno indiscusso che domina infliggendo distacchi abissali a tutte le rivali: nessuna è in grado di contrastarla, una Campionessa indiscussa e inarrivabile che a soli 22 anni ha già vinto addirittura 40 gare in Coppa del Mondo e ...

Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 : il medagliere di Gracenote Sports. Germania e Norvegia dominanti - solo cinque medaglie per l’Italia : Manca un mese all’inizio dei Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang 2018, che assegnerà centodue titoli a cinque cerchi, il numero più alto nella storia della rassegna della neve e del ghiaccio. A questo proposito, Gracenote Sports ha pubblicato i suoi classici pronostici per i podi, con relativo medagliere che vedrebbe la Germania e la Norvegia dominare lo scenario con quattordici medaglie d’oro, davanti ai dieci titoli della ...

Paralimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : quando cominciano? Tutte le date ed il programma : L'intera manifestazione sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, previste alcune ore in chiaro sui canali Rai, consuete dirette streaming su Eurosport Player e sul sito della Rai.

Paralimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : quando cominciano? Tutte le date ed il programma : Mancano poco più di due mesi alle Paralimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. Dopo la grande festa riservata alle Olimpiadi, infatti, la fiamma continuerà ad ardere in Corea del Sud e a dare spettacolo saranno gli atleti con disabilità che per dieci giorni si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Divertimento assicurato tra neve e ghiaccio con tante discipline pronte a emozionare tutti gli appassionati: dal 9 al 18 marzo ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : un test per Pyeongchang - l’Italia vuol rispondere presente : Da domani si inizia a fare sul serio. Si preannuncia un weekend di grande interesse per lo Speed skating internazionale con gli Europei di scena a Kolomna (Russia). Una tre giorni dal forte sapore a Cinque Cerchi per la distanza che ci separa dalle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang (Corea del Sud), tra poco più di un mese. Un test olimpico probante in cui tutti gli atleti più forti del Vecchio Continente si esibiranno per verificare la loro ...

Tutti gli italiani nel Club Olimpico 2018-2020 : 155 azzurri per gli sport estivi - 39 verso Pyeongchang : Il CONI ha svelato quali sono gli azzurri attualmente inseriti nel Club Olimpico verso Tokyo 2020. La Giunta Nazionale ha approvato il nuovo regolamento e i vari criteri di ammissione lo scorso 18 dicembre. Per quanto riguarda le discipline estive ci sono ben 155 atleti mentre il Club Olimpico che si presenterà alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è composto da 39 azzurri. Questa la situazione nel dettaglio e i nomi di Tutti gli azzurri ...

VIDEO Pattinaggio - Ryom e Kim : saranno ambasciatori di pace alle Olimpiadi Invernali? La Corea del Nord verso Pyeongchang 2018 : Ryom Tae-ok e Kim Ju-sik potrebbero essere gli ambasciatori di pace tra Corea del Nord e Corea del Sud. Il dittatore Kim Jong-un ha clamorosamente aperto alla possibilità di far partecipare una delegazione alle Olimpiadi Invernali 2018 che si disputeranno a PyeongChang, a sud del 38° parallelo e dunque in territorio di una Nazione considerata nemica. Sarebbe un fatto davvero storico e un piccolo passo in avanti verso una difficile possibilità di ...

Biathlon - Calendario Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : programma - orari e tv : L’appuntamento cerchiato in rosso sul Calendario 2018 di tutti gli sportivi è senza dubbio quello con le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang. Dal 9 al 25 febbraio la Corea sarà il centro del mondo degli sport di neve e ghiaccio. Tra le discipline protagoniste anche il Biathlon, che si disputerà all’Alpensia Biathlon Centre, impianto da 7.500 spettatori. Martin Fourcade, Johannes Boe, Laura Dahlmeier, Daria Koukalova e tante altre ...