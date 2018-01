: Putiferio per iPhone depotenziati: aperta inchiesta in Francia, la posizione in Italia - OptiMagazine : Putiferio per iPhone depotenziati: aperta inchiesta in Francia, la posizione in Italia - corradotradizio : @gloriapoch72 @RosariaMirage @fenicejuventina @realvarriale A me non interessano le tue.. Come voi con il Crotone.… - Rodolfo16992659 : RT @_Velies_: OOhhh che razzismooo! ?????? Pubblicità H&M fa scoppiare un putiferio globale per un ragazzino che indossa felpa con "scimmietta… - ErasmoPartenope : RT @_Velies_: OOhhh che razzismooo! ?????? Pubblicità H&M fa scoppiare un putiferio globale per un ragazzino che indossa felpa con "scimmietta… - marise325 : RT @_Velies_: OOhhh che razzismooo! ?????? Pubblicità H&M fa scoppiare un putiferio globale per un ragazzino che indossa felpa con "scimmietta… -

(Di martedì 9 gennaio 2018) La questione deglista prendendo una piega legale in: la Procura parigina ha deciso di aprire un'nei confronti di Apple, sospettata di aver fatto ricorso alla 'obsolescenza programmata' con lo scopo di indurre gli utenti a comprare dispositivi di ultima generazione. L'azienda californiana ha ammesso fin dai primi giorni dello scandalo l'adozione della pratica, chiarendo però i fini alla base della scelta: prolungare la vita deglila cui batteria risultava danneggiata da regolare usura.L'transalpina è statalo scorso 5 gennaio, per indicazione della denuncia fatta pervenire dall'associazione HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée), la stessa che per analoghi motivi si era già scagliata contro altre azienda di caratura internazionale, quali Epson, Canon e Brother.Si tenga presente che a livello locale esiste, dal luglio ...