Proroga a Nuove Acque | le categorie economiche dicono no | ' Una nuova gara farà bene a

Il Comune di Sansepolcro contro la Proroga della concessione a Nuove Acque dal 2024 al 2027 : ... ai vertici dell'AIT sono evidentemente graditi solo i comuni che sottostanno alle disposizioni dei gestori e agli ordini di scuderia di una certa parte politica". "Ci sembra davvero fuori luogo " ...

In manovra le nuove scadenze del Fisco. Studi di settore - un anno di Proroga : Semaforo verde agli emendamenti per radicare i call center in Italia Dall'anno prossimo cambia il calendario delle principali scadenze fiscali. Lo ha deciso ieri la Commissione Bilancio approvando gli ...

ATA III fascia : niente nuove graduatorie per il 2017-18 - Prorogate le vecchie Video : Sul sito della CGIL scuola è stato pubblicato il resoconto dell'incontro di questa mattina tra organizzazioni sindacali e MIUR in merito alle problematiche connesse all'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia per il reclutamento a tempo determinato del personale ATA, di cui vi avevamo gia' dato notizia sabato scorso. Il sindacato riferisce che, nel corso dell'incontro, il Ministero ha accolto le richieste sindacali e preso impegni ...