Previsioni Meteo | verso metà Gennaio all’insegna della normalità | l’inverno torna in

(Di martedì 9 gennaio 2018) Volge al termine la fase anomala di caldo fuori stagione e mediamente asciutta sul nostro Paese, salvo le piogge e le nevicate abbondanti al Nordovest. Le temperature, anche di 7/8° sopra la media di questi ultimi giorni, in particolare al Centro Sud, verranno rimpiazzate da valori repentinamente in calo e più consoni al periodo, a partire da mercoledì 10. Le correnti instabili e più fredde nordatlantiche si faranno più incisive, con ingresso di fronti perturbati che, in una prima fase, per il prosieguosettimana corrente, prediligeranno le are adriatiche e meridionali, a seguire, 15/20, nubi e precipitazioni più estese su tutta l’Italia. Evoluzione, quindi, in due FASI ESSENZIALI. Una prima rottura instabile a carattere più generale sul territorio nazionale è già in atto. Nubi e piogge più estese interessano in queste ore diverse aree del Nord, specie Nord Ovest, ...