Previsioni meteo oggi | ancora maltempo | continuano le nevicate sulle Alpi

ALLERTA VALANGHE IN PIEMONTE/ Maltempo e Previsioni meteo : Cervinia e Cogne isolate con strade chiuse : ALLERTA meteo Liguria e allarme VALANGHE in PIEMONTE e Valle d'Aosta: c'è il rischio di forti temporali mentre la situazione dovrebbe essere più tranquilla a Levante. (Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 18:15:00 GMT)

Previsioni meteo Veneto : pioggia e cielo coperto - mercoledì tempo più stabile : “Una depressione di origine atlantica porterà tempo perturbato sul Veneto tra lunedì e martedì con precipitazioni consistenti sulle zone centro-settentrionali ed un significativo rinforzo dei venti. mercoledì tempo più stabile . Giovedì nuvolosità variabile“: oggi e domani l’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto prevede pioggia diffusa, anche in montagna, dove il limite delle nevicate sale verso i 1.800 mila metri di ...

Le Previsioni meteo di domani - martedì 9 gennaio : Se e dove pioverà o nevicherà: che è poi la cosa che interessa davvero a tutti The post Le previsioni meteo di domani, martedì 9 gennaio appeared first on Il Post.