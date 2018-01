Presentato il Miix 630 | il primo device di Lenovo con Windows on ARM

Leggi la notizia su surface-phone

(Di martedì 9 gennaio 2018) Al CES 2018ha rivelato il nuovo630, si tratta del suodispositivobasato su processore ARM e, nello specifico, Qualcomm Snapdragon 835. Questo convertibile 2-in-1 con10 S viene fornito con integrato il modem 4G LTE per una connettività senza interruzioni. Per renderlo ancora più allettante,lo offre in bundle con una tastiera e una penna digitale gratuitamente. La tastiera retroilluminata è dotata di un touchpad di precisione e la penna supporta fino a 1.024 livelli di sensibilità alla pressione.afferma che questo dispositivo è capace di offrire fino a 20 ore di autonomia, merito sicuramente dion ARM.630 è dotato di un display touchscreen da 12,3 pollici e una fotocamera a infrarossi compatibile conHello per l’autenticazione biometrica. Lo spessore è di soli 15.6mm e il peso ...