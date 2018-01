Pokemon Ultrasole e Ultraluna annunciano la nuova missione globale

Interessante calendario dell’Avvento Gamestop il 10 dicembre - sconto prezzo Pokémon Ultrasole e Ultraluna - Arms e altri : Non si ferma nemmeno di domenica il calendario dell'Avvento Gamestop, che nel giorno di festa settimanale sforna una serie di offerte che non fanno di certo rimpiangere quelle cui abbiamo assistito nel corso della settimana che si accinge oggi a concludersi, e che di fatto premiano la tenacia di un determinato brand di console: stiamo parlando dei dispositivi marchiati Nintendo, rispettivamente Nintendo 3DS (e tutte le sue diverse varianti ...

Pokémon Ultrasole e Ultraluna Guida : Dove trovare le pietre evolutive : Come accade in ogni capitolo videoludico della serie Pokèmon, con le pietre evolutive, è possibile far evolvere il proprio Pokèmon allo stadio successivo. Dove trovare le varie pietre in Pokèmon Ultrasole e Ultraluna? Presto detto! Guida a tutte le pietre evoluzioni in Pokèmon Ultrasole e Ultraluna Pietrafocaia: Utile per l’evoluzione di Eeevee e Gwolithe, potete trovarla nel Tuennel dei Diglett ...

Pokémon Ultrasole e Ultraluna Guida : Dove trovare il Ricordamosse e l’Eliminamosse : Se in questo periodo state giocando a Pokèmon Ultrasole e Ultraluna, allora la Guida che vogliamo condividere con voi quest’oggi, vi tornerà molto utile, ossia “Dove trovare il Ricordamosse e l’Eliminamosse” per i vostri Pokèmon. Ricordamosse ed Eliminamosse in Pokèmon Ultrasole e Ultraluna Come suggerisce il nome stesso dei gadget in questione, è possibile sia cancellare che ...

Classifiche software italiane : Pokémon Ultrasole guida le vendite console : Pokémon Ultrasole e Ultraluna sono da poco disponibili per la famiglia di console Nintendo 3DS e, a giudicare dalla classifica software italiana relativa alla week 46 del 2017 (dal 13 al 19 novembre 2017), sembra che i fan abbiano apprezzato i due titoli, Ultrasole, infatti, è in vetta nella Top 10 dei più venduti su console, Ultraluna è subito dietro al terzo posto, da notare anche la presenza in sesta e settima posizione delle versioni Limited ...

Pokémon Ultrasole e Ultraluna contengono un toccante riferimento al compianto Satoru Iwata : Satoru Iwata è una di quelle personalità che sanno andare al di là dei fanboysmi e delle "bandiere", un uomo che al mondo dei videogiochi ha donato tutto se stesso e che continua a essere ricordato con nostalgia e con estremo affetto. Anche per questo motivo non deve stupire più di tanto la presenza di qualche tributo o riferimento più o meno palese all'interno dei giochi più rappresentativi del mondo Nintendo.Come segnalato da Eurogamer.net, ...

Nei primi tre giorni Pokémon Ultrasole e Ultraluna hanno piazzato 1.2 milioni di copie in Giappone : Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna sono da poco disponibili per le console della famiglia 3DS e, puntualmente, vi abbiamo proposto la nostra guida e i nostri trucchi per completare al meglio l'avventura.I due titoli per la portatile di Nintendo hanno riscosso subito un grande successo tra i giocatori Giapponesi, infatti, come segnalato da Gematsu, nei primi 3 giorni Pokémon Ultrasole e Ultraluna hanno piazzato 1.2 milioni (1,199,814) di copie ...

Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna sono finalmente disponibili : Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, i nuovi giochi della serie Pokémon dei quali vi abbiamo già proposto la nostra puntuale guida, sono disponibili da oggi per console della famiglia Nintendo 3DS. I due titoli presentano diverse novità, tra cui:A partire da oggi, Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna sono in vendita nei negozi e nel Nintendo eShop.Read more…

Pokèmon Ultrasole e Ultraluna : dettagli sul Segreto di Necrozma : Segui queste tre emozionanti giornate in streaming dal vivo (in inglese) a partire dalle ore 10:30 italiane di venerdì 17 novembre". Potete seguire la diretta su Twitch . Vi ricordiamo che trovate la ...

Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna - recensione : Quando Pokémon Sole e Luna sono stati lanciati lo scorso anno su Nintendo 3DS, tutti pensavano che sarebbero stati gli ultimi giochi "core" di Pokémon per l'ormai anziana piattaforma portatile, e che Nintendo e Game Freak si sarebbero concentrati sull'emergente Nintendo Switch per i prossimi capitoli. Contrariamente alle aspettative, Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna sono stati annunciati nel corso dell'estate proprio per Nintendo 3DS. Si ...