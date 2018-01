Pitti Uomo al via a Firenze | fra cinema e nuove tendenze

Pitti Uomo 93 : gli eventi da non perdere il 9 gennaio : Prende il via oggi la 93esima edizione di Pitti Uomo e Firenze diventa la capitale di tutto ciò che fa tendenza in fatto di menswear. La giornata ha inizio alle ore 9.15 con l’Inaugurazione ufficiale di Pitti Immagine, che si svolgerà presso la camera di Commercio di Firenze. Gli eventi si sposteranno poi in fortezza tra gli stand. In serata, a partire dalle ore 18.30 verrà inaugurato tramite un evento il Gucci Garden in piazza della ...

Pitti Uomo 93 : le novità da non lasciarsi scappare : Ma a presenziare all'interno del centralissimo stand di Pitti sarà la linea Sport-Chic. Qui a giocare il ruolo da protagonista è il connubio tra lifestyle e tecnicità, rendendo la collezione la ...

93° Pitti Uomo al via a Firenze - internazionalità e ricerca sempre al centro della kermesse : (Teleborsa) - Il 93° Pitti Uomo prenderà il via a Firenze, presso la Fortezza da Basso, domani 9 gennaio 2018 per concludersi venerdì 12 gennaio . Una quattro giorni all'insegna dell'internazionalità, ...

Le borse e gli altri accessori dell’inverno 2019. Le anteprime da Pitti Uomo 93 : Uomo in viaggio in avvistamento. La prossima stagione è in movimento. borse morbide per il weekend, trolley rigidi per più giorni, cappelli a falda larga per ripararsi dal sole d’inverno, magari con un paio di occhiali, piccoli e da taschino. La quota dell’eleganza, con un tocco di ironia, è garantita dai dettagli: piccoli disegni, forme inconsuete, fantasie su calze, cravatte e bretelle. Pitti Uomo 93: la moda come un film

Pitti Uomo 2018 - un film mai visto. Le novità per l'autunno inverno : ... e il più giovane e schivo amico Takahiromiyashita The Soloist : due show consecutivi, modalità mai vista, per affermare gusto e charme made in Japan, uno dei paesi più eleganti del mondo. Fra i ...

Pitti Uomo - le sciarpe dei tifosi del Museo della Moda : ... l'iniziativa con cui l'artista italiano più controverso della scena contemporanea invade i gift shop dei musei di tutto il mondo, prima tappa del suo nuovo progetto Made in Catteland . Un omaggio a ...

La giacca sportiva dell’inverno 2019. Le anteprime da Pitti Uomo 93 : L’outwear torna come focus principale per l’autunno-inverno 2018 anche a Pitti Uomo a Firenze con piumini, parka, bomber e field-jacket. Realizzati con materiali innovativi di ultima generazione, i modelli classici dell’abbigliamento sportswear puntano sulla perfetta interazione tra materiali tecnici high-tech, nuove tecnologie e stile urbano [Guarda anche Pitti 93: il capospalla] Tessuti a doppi e tripli strati contribuiscono a ...

Le scarpe dell’inverno 2019. Le anteprime da Pitti Uomo 93 : Si conferma anche quest’anno il predominio delle sneakers. La comodità in primo piano, ma l’evoluzione è rivolta alle forme, più arrotondate e avvolgenti; ai pellami e alle suole – non più solo canvas e suède, magari con interno in pelliccia -, ma anche in vitello patinato a mano con sfumature degradate o in pregiati camosci. [Guarda anche Pitti 93: il capospalla] La suola predominante è quella a dente di squalo oppure liscia, da ...

Pitti Uomo - il David si 'veste' di lana : Il lanificio, nato negli anni '20 e specializzato in tessuti per cappotti, ha vinto il "Première Vision award" per il tessuto più bello del mondo e ha lanciato "Baby Suri Cashmere", un cashmere più ...

Le polo - le maglie e le felpe dell’inverno 2019. Le anteprime da Pitti Uomo 93 : Addio cupezza. Anche le maglie e le felpe del prossimo inverno si tingono dei colori più sgargianti e si arricchiscono di fantasie ricamate o di loghi sul davanti o, ancora, di etichette sulle maniche delle polo. Tra i nuovi materiali la sherpa fleece che si ritrova su capi reversibili e coloratissimi. [Guarda anche Pitti 93: il capospalla] La vestibilità, come quella dei capispalla del prossimo inverno, è leggermente over per cardigan, ...

Camicie e pantaloni dell’inverno 2019. Le anteprime da Pitti Uomo 93 : 04 In flanella, aspetto washed, più classica ma con polsino personalizzato, con collo alla coreana, con taschino per le più sportive, senza per la più classica all’italiana. Sono le Camicie del prossimo inverno. [Guarda anche Pitti 93: il capospalla] Da abbinare a un pantalone chino colorato, in lana fantasia check, in gessato largo o animalier, per i più istrionici. Con tanto di catena portachiavi agganciata sul lato destro. Le novità da Pitti ...

I capispalla dell’inverno 2018. Le anteprime da Pitti Uomo 93 : È ancora l’equilibrio fra calore e leggerezza il concetto chiave attorno cui ruota la costruzione dei modelli e lo studio delle proporzioni dei capispalla del prossimo inverno. Le nuove collezioni, presentate durante il Pitti di gennaio (9-12 gennaio) concedono ampio spazio a capi sfoderati, semisfoderati o totalmente decostruiti, allo scopo di garantire il massimo comfort nella vestibilita`. I tessuti sono in morbido cashmere, seta, ...