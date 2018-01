Riforma Pensioni 2018 : Quota 100 - Salvini trova l'accordo con il centrodestra Video : Il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini [Video]avrebbe trovato l'accordo con il centrodestra per la cancellazione della precedente Riforma Fornero e l'introduzione di un nuovo meccanismo che possa assicurare più flessibilita' in uscita dall'attivita' lavorativa a migliaia di lavoratori rimasti penalizzati nel 2012. Il centrodestra si riunisce ad Arcore In vista delle prossime elezioni politiche che si svolgeranno a marzo 2018, ...

Pensioni : Salvini soffre di paranoia secondo la Fornero : In un'intervista concessa alla trasmissione radiofonica Radio Anch'io, Elsa Fornero ha commentato le ultime voci sull'abolizione della riforma delle Pensioni, uno dei punti cardine del programma elettorale del Centrodestra, i cui massimi vertici si sono incontrati nel weekend ad Arcore per stringere l'accordo dell'alleanza. Matteo Salvini, leader della Lega Nord, ha rivendicato su Twitter la promessa di cancellare la legge Fornero. Da due giorni ...

Pensioni - Fornero replica a Salvini : «Paranoia - abolirla sarebbe un suicidio» Se si cancella si apre buco da 350 miliardi : Lì'ex ministra del Lavoro Elsa Fornero ribatte alle ipotesi di abolizione della riforma delle Pensioni, avanzate dal centrodestra. «Berlusconi sa che la legge Fornero non si può abolire se il Paese non si vuole suicidare»

Elsa Fornero a Radio1 Rai : "La mia riforma delle Pensioni? E' migliorabile. Salvini? Paranoico" : L'ex ministro parla a Radio Anch'io: "La legge Fornero è stata preparata in 20 giorni e approvata con larga maggioranza. Non si dice mai che la legge ha anche degli effetti positivi. Berlusconi sa che la legge Fornero dal punto di vista finanziario non si può abolire se il paese non si vuole suicidare"

Centrodestra passa la linea Salvini sulle Pensioni : cancellare la legge Fornero : È terminato dopo circa 4 ore il vertice dei leader del Centrodestra a casa di Silvio Berlusconi ad Arcore. Nel programma condiviso anche flat tax, riforma della giustizia e un imponente piano di sostegno alla natalità...

Pensioni - Fi con Salvini : abolizione Fornero entro 100 giorni - le novità Video : In vista delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 sembrano avvicinarsi in materia di riforma #Pensioni e non solo le posizioni tra la Lega di #Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi. Forza Italia sembra fare alcuni passi avanti in direzione del Carroccio. Il leader leghista, come si ricordera', ha più volte ribadito che l'abolizione [Video]della legge Fornero è tra le priorita' del suo partito e l'ha posta come precondizione per ...

Riforma Pensioni - Salvini : abolizione Fornero - accordo con Ugl - le novità Video : L'abolizione della Riforma #Pensioni che porta la firma di Elsa Fornero senza se e senza ma. E' soprattutto sulla questione previdenziale che insiste il leader della Lega #Matteo Salvini in vista delle elezioni politiche del 2018 che lo vedono come candidato premier del suo è partito ancora in fase di trattative con gli alleati di centro-destra per l'alleanza elettorale e di governo, al momento nulla sembra scontato anche in considerazione della ...

Salvini ad Affari : "Io premier? Ecco le prime 5 cose che farò" Dalle Pensioni alla scuola - dal Fisco... : INTERVISTA - Il segretario della Lega Matteo Salvini svela ad Affaritaliani.it quali saranno i primi cinque provvedimenti che prenderà qualorà diventasse presidente del Consiglio dopo le elezioni politiche del 4 marzo Segui su Affaritaliani.it

