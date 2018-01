Pensioni | Fornero replica a Salvini | Paranoia | abolirla un suicidio

Pensioni - Fornero replica a Salvini : «Paranoia - abolirla sarebbe un suicidio» Se si cancella si apre buco da 350 miliardi : Lì'ex ministra del Lavoro Elsa Fornero ribatte alle ipotesi di abolizione della riforma delle Pensioni, avanzate dal centrodestra. «Berlusconi sa che la legge Fornero non si può abolire se il Paese non si vuole suicidare»

RIFORMA Pensioni/ Legge Fornero - M5S contro Berlusconi e Meloni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultimissime. Legge Fornero, M5S contro Berlusconi e Meloni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 gennaio(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 12:39:00 GMT)

Elsa Fornero a Radio1 Rai : "La mia riforma delle Pensioni? E' migliorabile. Salvini? Paranoico" : L'ex ministro parla a Radio Anch'io: "La legge Fornero è stata preparata in 20 giorni e approvata con larga maggioranza. Non si dice mai che la legge ha anche degli effetti positivi. Berlusconi sa che la legge Fornero dal punto di vista finanziario non si può abolire se il paese non si vuole suicidare"

Riforma Pensioni/ Padoan : cancellare la Legge Fornero sarebbe un gravissimo errore (ultime notizie) : Riforma pensioni novità, ultimissime. Padoan: cancellare la Legge Fornero sarebbe un gravissimo errore. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 gennaio(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 08:59:00 GMT)

Pensioni - centrodestra compatto : stop Fornero - ultime novità Video : Il centro-destra compatto per l'abolizione della riforma #Pensioni targata Fornero. E' una delle priorita' indicate in caso di vittoria alle elezioni politiche del 2018 dai leader della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, rispettivamente #Matteo Salvini, #Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni che ieri hanno siglato il nuovo accordo in vista dell'appuntamento elettorale del 4 marzo prossimo. L'abrogazione della legge Fornero è stato in ...

Pensioni - centrodestra compatto : stop Fornero - ultime novità : Di parere opposto il ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan secondo il quale abrogare la legge Fornero "sarebbe un gravissimo errore, perché - ha detto secondo quanto riporta l'...

RIFORMA Pensioni/ Elsa Fornero commenta la proposta del centrodestra (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultimissime. Elsa Fornero commenta la proposta del centrodestra. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 gennaio(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:56:00 GMT)

Pensioni - perché il centrodestra vuole cancellare la Legge Fornero : Alla fine il leader della Lega , Matteo Salvini , c'è l'ha fatta: uno dei pilastri del programma elettorale del centrodestra , cioè della coalizione che ha le maggiori chance di vincere le prossime ...

Pensioni - altolà di Padoan : "Gravissimo errore abolire riforma Fornero" : ... perché si tratta di uno dei 'pilastri' del sistema Pensionistico italiano e della sostenibilità finanziaria del Paese, sottolinea il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, a margine di una ...

Pensioni - Padoan : "Abolire riforma Fornero gravissimo errore" : Lo sottolinea il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, a margine di una conferenza sul quadro finanziario pluriennale a Bruxelles. "Naturalmente - aggiunge il ministro - le correzioni sono ...

Pensioni - Padoan difende la Fornero : ?Quella legge è un pilastro : Pier Carlo Padoan al fianco della Fornero. Non dell'ex ministro che al tempo di Mario Monti firmò la legge sulle Pensioni che ha fatto piangere e sta facendo piangere migliaia di italiani. Il titolare del dicastero dell'Economia è sceso in campo per difendere la riforma delle Pensioni che il centrodestra, in caso di vittoria alle prossime elezioni politiche, intende abolire. "Sarebbe un gravissimo errore - ha detto il titolare ...

Riforma Pensioni/ Lega : Quota 41 e Quota 100 al posto della Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni novità, ultimissime. Lega: Quota 41 e Quota 100 al posto della Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 gennaio(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 16:01:00 GMT)

Pensioni - Padoan : "Abolire riforma Fornero gravissimo errore" : Lo sottolinea il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , a margine di una conferenza sul quadro finanziario pluriennale a Bruxelles. "Naturalmente - aggiunge il ministro - le correzioni sono ...

Pensioni - ultimissime novità all'8 gennaio su legge Fornero - OCSE e minime Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 8 gennaio 2018 vedono arrivare importanti novita' dalla campagna elettorale. Il Centro Destra ha infatti deciso di puntare all'eliminazione della legge Fornero [Video], mettendo la questione al centro del proprio programma. Nel frattempo l'#OCSE esprime la propria preoccupazione in merito all'entita' dei futuri assegni dei giovani, mentre dalla Camera si chiede ancora una volta di separare l'impatto di ...