Pensioni | focus sul taglio alle regole di uscita | è scontro sulla Manovra 2011

Pensioni anticipate - il focus all'8/01 da CODS su proroga OD e cristallizzazione Video : A to di quanto al manifestino pubblicato ieri, un certo numero di amiche, interessate alla misura ma che non hanno maturato i requisiti di accesso [Video] richiesti nei tempi utili, hanno fatto privatamente una proposta al CODS, ovvero hanno chiesto al nostro Comitato di portare avanti la questione della proroga dell’Opzione Donna partendo da un presupposto differente da quelli fino ad ora praticati e cioè di provare a chiedere al legislatore di ...

Pensioni - il focus sulle novità in arrivo con la legge di bilancio 2018 Video : Con l'approvazione della #legge di bilancio 2018 sono in arrivo importanti aggiornamenti per chi si trova verso la fine della propria carriera lavorativa. Il via libera della Manovra [Video] ha portato infatti a chiarire definitivamente il quadro degli cambiamenti che troveranno attuazione a partire dal prossimo anno sul comparto previdenziale. Facciamo insieme il punto della situazione nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Gli ...

Pensioni 2018 - focus al 18 dicembre : per le donne servirà fino ad un anno in più Video : Con l'arrivo del #2018 cambiano i requisiti di maturazione dell'accesso alla pensione di vecchiaia in virtù dell'equiparazione tra #donne e uomini. La questione parte da una sentenza emessa dalla Corte di giustizia europea ormai quasi un decennio fa, con la quale si sanciva come illegittimo il differenziale esistente nei parametri di accesso alla quiescenza [Video]. Allora parliamo del lontano 2008, le donne potevano accedere alla pensione di ...

Pensioni e LdB 2018 focus oggi 14/12 : ecco le 15 attività gravose fuori dall'AdV Video : Con l'arrivo dell'emendamento del Governo presso la Commissione bilancio della Camera dei Deputati si procede verso la conferma delle 15 le categorie di attivita' lavorative che dovrebbero riuscire ad ottenere l'esenzione rispetto l'incremento di cinque mensilita' [Video] dal 2019 per l'accesso alla pensione anticipata. Ricordiamo che lo scatto è stato calcolato dall'Istat e diventera' operativo per tutte le gestioni a partire da gennaio 2019, ...

Pensioni focus al 9/12 sull'APE social e la Q-41 dalla CGIL : 504mln inutilizzati Video : La CGIL torna ad esprimere la propria preoccupazione in merito alle proiezioni relative all'#APE socialE ed alla quota 41 destinata ai lavoratori #precoci. Secondo il Segretario Confederale Roberto Ghiselli, il risparmio di risorse realizzato sulle prestazioni di Ape sociale e ‘precoci’ nel 2017 [Video] è addirittura superiore a quanto il Governo ha deciso di destinare complessivamente al capitolo Previdenza nel prossimo triennio. Un dato che ...

Manovra - nella lettera dell'UE all'Italia "rischio inadempienza" e focus su Pensioni : Pronta la risposta viceministro all'economia Enrico Morando, che replica 'abbiamo un impegno col presidente della Commissione a presentare gli emendamenti entro stasera'.

