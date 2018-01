Pensioni da aggiornare alle nuove normative? Aumenti ed arretrati spettanti

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 9 gennaio 2018) Da tempo si parla di diritti inespressi, contributi silenti eerogate con importi inferiori a quelle. Da una campagna di sensibilizzazione di Inca-Cgil su tutto il territorio nazionale sembra che siano molteplici i casi dipagate in difetto ai pensionati. Dai dati del Patronato, sembra che una pensione ogni quattro presenti problemi di questo genere, con i pensionati che sono in credito verso l’Inps. Come riporta l’edizione dell’8 gennaio del quotidiano toscano La Nazione, sarebbero oltre 2.000 i pensionati che solo in Provincia di Lucca avrebbero recuperato quasi 5 milioni di euro. Ma cosa mancaper questi italiani che per anni hanno percepito meno di quanto effettivamente loro spettante? Non solo diritti inespressi Cristina Moriconi, dirigente dell’Inca-Cgil in Toscana spiega che non si tratta solo delle maggiorazioni sociali, degli assegni ...