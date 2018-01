Pensioni | centrodestra compatto | stop Fornero | ultime novità

: RT @babylonboss: Ma se si può abolire la Fornero, l'imu, il canone, le tasse universitarie, pensioni a 1000€, ma perché cazzo non l'hanno f… - marettats : RT @babylonboss: Ma se si può abolire la Fornero, l'imu, il canone, le tasse universitarie, pensioni a 1000€, ma perché cazzo non l'hanno f… - laurabergamas : RT @babylonboss: Ma se si può abolire la Fornero, l'imu, il canone, le tasse universitarie, pensioni a 1000€, ma perché cazzo non l'hanno f… - infoitestero : RIFORMA PENSIONI/ Elsa Fornero commenta la proposta del centrodestra (ultime notizie) (Il - alfer1959 : RT @LegaSalvini: ++ IL PIÙ LETTO DI IERI ++ Centrodestra: intesa su pensioni, tasse e sicurezza - Moneta_Sovrana_ : RT @babylonboss: Ma se si può abolire la Fornero, l'imu, il canone, le tasse universitarie, pensioni a 1000€, ma perché cazzo non l'hanno f… -

(Di martedì 9 gennaio 2018) Il centro-destraper l'abolizione della riforma #targata. E' una delle priorita' indicate in caso di vittoria alle elezioni politiche del 2018 dai leader della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, rispettivamente #Matteo Salvini, #Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni che ieri hanno siglato il nuovo accordo in vista dell'appuntamento elettorale del 4 marzo prossimo. L'abrogazione della leggeè stato in questi anni uno dei cavalli di battaglia di Salvini, che l'aveva posta come precondizione per un'intesa a Berlusconi e Meloni che adesso si sarebbero convinti dopo mesi di parlare di modifiche piuttosto che di revisione.: proposta comune per Salvini, Berlusconi e Meloni Ma si sa, siamo in piena campagna elettorale e quindi i leader del centro-destra strizzano l'occhio agli elettori, la riformadel 2011 è uno dei temi ...