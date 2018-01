Pedaggi A24-A25 | Delrio | per i pendolari sconti fino al 20%

Pedaggi A24-25 - il ministro Delrio : 'Sconti fino al 20% per i pendolari e stop agli aumenti' : Sconti fino al 20 per cento per i pendolari coperti economicamente dallo Stato e dalle Regioni Lazio e Abruzzo, e un Piano economico finanziario per l'autostrada che con una contribuzione pubblica per ...

Pedaggi A24-A25 - sconti per pendolari : ROMA, 9 GEN - sconti fino al 20 per cento per i pendolari, coperti da risorse regionali e nazionali, e un Piano economico per l'autostrada di cinque anni che permetta di calmierare le tariffein modo ...

Pedaggi A24-A25 - Delrio : sconti fino al 20% per i pendolari : sconti per i pendolari sui Pedaggi autostradali di A24-A25 e contributi pubblici per mettere in sicurezza l'infrastruttura, ora a rischio sismico. E' quanto concordato tra i governatori di Lazio e ...

Pedaggi autostrada A24-A25 - Delrio : 'Sconti per i pendolari' - ecco quanto risparmieranno : La proposta. Sconti fino al 20 per cento per i pendolari , coperti da risorse regionali e nazionali, e un Piano economico per l'autostrada di cinque anni che permetta di calmierare le tariffe in modo ...

50 sindaci di Lazio e Abruzzo protestano contro il rincaro Pedaggio A24 e A25 : Roma– 50 sindaci dei comuni del Lazio e dell’Abruzzo manifestano davanti al ministero dei Trasporti a Roma contro il rincaro dei pedaggi. Si tratta dell’aumento di quasi il... L'articolo 50 sindaci di Lazio e Abruzzo protestano contro il rincaro pedaggio A24 e A25 su Roma Daily News.

Autostrada A24 - Lombardi (M5s) : aumento Pedaggio è una follia : Roma, 8 gen. (askanews) 'Oggi siamo stati a Roccasecca, ad incontrare i lavoratori di Ideal Standard in presidio permanente. Persone che hanno sempre fatto il loro dovere, ma che oggi si vedono negare ...

Abruzzo al Centro su rincari Pedaggi A24- A25 : unità e azioni concrete a tutela delle aree interne : Ciò che oggi viene vissuto come sopruso e danno per l'economia domestica delle famiglie dei pendolari e di quanti utilizzano spesso quelle tratte autostradali, perpetua e rafforza in realtà gli ...

AVENALI (PD) : AUMENTI Pedaggi A24 - ADERISCO SIT IN SINDACI LAZIO E ABRUZZO : “ADERISCO convintamente alla manifestazione organizzata per lunedì mattina 8 gennaio, davanti al casello di Vicovaro Mandela, da più di 50 SINDACI della Valle dell’Aniene e dell’Empolitana insieme... L'articolo AVENALI (PD): AUMENTI PEDAGGI A24, ADERISCO SIT IN SINDACI LAZIO E ABRUZZO su Roma Daily News.

Melilla (Liberi e Uguali). 'Il Ministro Delrio deve revocare l'aumento dei Pedaggi autostradali A24 e A25' - Abruzzo in Video : L'autostrada è un'Infrastruttura fondamentale per l'economia abruzzese e laziale e questi aumenti rischiano di essere un'ulteriore mazzata per il settore dell'autotrasporto, per i lavoratori ...

Zingaretti : aumento scriteriato dei Pedaggi sulla A24 : “sulla follia di questo aumento scriteriato dei pedaggi sulla A24, come avevo subito detto, continueremo ad opporci con ogni mezzo. Bisogna creare un fronte comune... L'articolo Zingaretti: aumento scriteriato dei pedaggi sulla A24 su Roma Daily News.

Lazio - Valeriani : bloccare ingiusto aumento Pedaggio A24 : Roma, 2 gen. (askanews) 'E' inaccettabile un aumento di quasi il 13% del pedaggio autostradale sulla A24: bene l'iniziativa promossa subito dal presidente Zingaretti per tutelare i pendolari dei ...

Zingaretti : folle aumento dei Pedaggi sulla A24 - incontro Delrio : Roma, 2 gen. (askanews) 'sulla follia di questo aumento scriteriato dei pedaggi sulla A24, come avevo subito detto, continueremo ad opporci con ogni mezzo. Bisogna creare un fronte comune che si metta ...

I Pedaggi dell'autostrada aumentano del +13% dal 1° gennaio - record per A24 e A25. Abruzzesi in rivolta : ... come viene chiamato l'aumento, è stato comunicato dalla società del gruppo Atlantia "in base a quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e ...