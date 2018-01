Pd e scelta delle candidature in vista delle elezioni | convocati i circoli

Modello D3 - chiudere la domanda III fascia ATA con la scelta delle 30 scuole Video : Alla luce delle ultime notizie relative alla domanda di terza fascia #ATA è giusto fare il punto su ciò che ne sara' della compilazione del Modello D3 su Istanze online del sito #Miur, con cui è possibile scegliere le 30 scuole a cui inviare la propria candidatura per le supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, relative al triennio 2018/2021. Con esso si può mettere fine alla travagliata questione della domanda ATA 2017 e ...

Graduatorie ATA - notizie 1/12 : la scelta delle scuole è rimandata al 2018? : L’iter delle nuove Graduatorie ATA è stato più lungo del previsto e anche se per la scelta delle scuole (o compilazione del modello D3) l’ultima data prevista era il 1° dicembre, ad oggi c’è completo silenzio. Il motivo è semplice. Dal monitoraggio effettuato dalle segreterie scolastiche sulle domande già inserite e lavorate, risulta che restano […] L'articolo Graduatorie ATA, notizie 1/12: la scelta delle scuole è ...

Modello D3 ATA - arriva una possibile data per la scelta delle 30 scuole Video : Dopo le ultime notizie sulle domande #ATA 2017, relative specialmente allo spostamento delle graduatorie [Video]di un anno, e dunque del loro possibile utilizzo a partire dall'anno scolastico 2018, arriva la notizia di una possibile data per la scelta delle 30 scuole, che permette la chiusura delle domande presentate dai circa 2 milioni di candidati alla #Scuola capofila, tramite compilazione del Modello D3 su Istanze online. In questi ultimi ...

Modello D3 ATA - arriva una possibile data per la scelta delle 30 scuole : Dopo le ultime notizie sulle domande ATA 2017, relative specialmente allo spostamento delle graduatorie di un anno, e dunque del loro possibile utilizzo a partire dall'anno scolastico 2018, arriva la notizia di una possibile data per la scelta delle 30 scuole, che permette la chiusura delle domande presentate dai circa 2 milioni di candidati alla scuola capofila, tramite compilazione del Modello D3 su Istanze online. In questi ultimi giorni ...

Ata 2017/2020 - Istanze online : come prepararsi alla scelta delle scuole : Le operazioni per le graduatorie ATA 2017/20 sono in pieno svolgimento. Le scuole procedono alla verifica delle domande presentate in modalità cartacea e presto il risultato sarà visibile per tutti su Istanze online. A tal proposito, abbiamo già fornito alcuni dettagli sulla questione della tempistica. Il passo successivo, dopo l’avviso ministeriale, sarà la possibilità di […] L'articolo Ata 2017/2020, Istanze online: come prepararsi ...

Personale ATA - scelta delle sedi dopo il 1° dicembre : È ancora in corso l’inserimento e la valutazione delle domande per il Concorso Personale Ata da parte delle segreterie scolastiche. Sono circa 2 milioni le domande pervenute entro il 30 ottobre. Non è ancora possibile effettuare la scelta delle sedi su istanze online, la data di inizio per l’inserimento, ipotizzata inizialmente al 13 novembre, potrebbe essere dopo il prossimo 1° dicembre. Inserimento della domanda e reclamo Nel ...

Precisazioni sul Modello D3 ATA 2017 : come consegnare su Istanze Online la scelta delle sedi : Arrivano in queste ore alcune delicate Precisazioni per quanto riguarda il Modello D3 ATA 2017, visto che oggi 13 novembre secondo quanto trapelato in un primo momento sarebbe scattato il termine per presentare il documento su Istanze Online, utile per indicare la scelta delle sedi da parte dello stesso Personale ATA. Le fasi sono note a tutti, in quanto lo scorso 30 ottobre si è chiusa quella che prevedeva la consegna della domanda in formato ...

La scelta delle superiori : dal Tasso al Virgilio ecco le scuole d'eccellenza : È possibile, ad esempio, conoscere i risultati ottenuti dai diplomati dei singoli istituti negli studi universitari o nel mondo del lavoro. A raccogliere queste informazioni è Eduscopio, il...

