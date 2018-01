Password facili vs password complesse | quali scegliere

Le Password più facili da scoprire : ecco la classifica di quelle da non usare Video : Le #password sono la chiave per proteggere i nostri dati personali che, inevitabilmente, inseriamo per accedere ai servizi online [Video] disponibili in rete. Per questo motivo è importantissimo utilizzare codici sicuri per ridurre al minimo il rischio che hackers o semplici curiosi possano introdursi nei nostri account su personal computers e smartphone. Per sensibilizzare gli utenti sulla necessita' di utilizzare chiavi d’accesso difficili da ...