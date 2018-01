Passare da Android ad iPhone | la guida completa!

: WhatsApp Beta v2.18.4: nuovo pulsante per passare da chiamata vocale a video - HDblog : WhatsApp Beta v2.18.4: nuovo pulsante per passare da chiamata vocale a video - avv_marferrari : Passare a Xiaomi Mi Max 2 conviene? Pro e contro #xiaomi #mimax2 #miui #android #phablet #display - xHug_Me : è così strano passare da android ad ios - capmsrvel : La apple mi sta facendo passare i guai. Sempre detto che android è meglio - AcabCitoli : fare un giochino Android per passare il tempo :) -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di martedì 9 gennaio 2018) Hai recentemente comprato un? Provieni da uno smartphonee stai cercando un modo semplice peri tuoi dati sul melafonino? Sei capitato nel posto giusto, in questati illustreremo comein modo semplice daad. Apple ha pensato ad una soluzione rapida ed efficace per trasferire tutti i tuoi dati daad iOS sviluppando un’applicazione chiamata “Move to iOS“. Prerequisiti Cosa serve iOS 9 o versioni successive;5 o versioni successive;4.0 o versioni successive. Prima di iniziare Assicurati che la connessione Wi-Fi sul dispositivosia attiva. Collega il nuovo dispositivo iOS e il dispositivoall’alimentazione. Assicurati che il tuo nuovo dispositivo iOS disponga dello spazio sufficiente per i contenuti da trasferire, compresi quelli sulla scheda Micro SD. Se desideri ...