Par condicio | M5S | fuori Vespa e Fazio dalla campagna elettorale È polemica

Fabio Fazio - Bruno Vespa rischia di non andare in onda in campagna elettorale : oggi si decide sulla Par condicio : Per colpa di Fabio Fazio però il giornalista Rai rischia seriamente di doversi occupare di qualsiasi tema tranne che di politica per le prossime otto settimane. oggi la Commissione di Vigilanza Rai ...

Scatta la Par condicio televisiva per Sanremo 2018 - via i politici dalle prime file e premiazione muta : La par condicio televisiva per Sanremo 2018 impedirà ai politici di occupare le prime file della platea del Teatro Ariston. Con la campagna elettorale nel pieno delle sue forze, il Festival non può quindi permettere che si intralcino i lavori e dovrà quindi rivedere il cerimoniale che vede alcune delle personalità della nostra politica sedere proprio al di sotto del palco. I politici non potranno quindi godere di nessuna inquadratura in più, ...

Testi - comici e presenze politiche : sarà il Sanremo della Par condicio : In fondo, il Festival di Sanremo è, per la quasi totalità degli spettatori, una parentesi abituale e attesa in palinsesti tv farciti di cronaca e politica. Imbottirlo di messaggi elettorali sarebbe ...

Fabio Fazio - scandalo a Che tempo che fa : ospita Paolo Gentiloni - così riesce ad aggirare la Par-condicio : Fabio Fazio inizierà il 2018 di Che tempo che fa con un ospite d'eccezione, Paolo Gentiloni . Tempismo perfetto - come fa notare Dagospia - per aggirare la par-condicio . Già, perché a breve il regime ...