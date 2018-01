Panico in un Apple Store di Zurigo | un iPhone 6S Plus esplode ferendo un dipendente

: RT @ultimenotizie: Attimi di panico all'Apple Store di #Zurigo, sulla centralissima Bahnhofstrasse, a causa dell’esplosione della batteria… - Elisa27071981 : RT @ultimenotizie: Attimi di panico all'Apple Store di #Zurigo, sulla centralissima Bahnhofstrasse, a causa dell’esplosione della batteria… - planetmobileblg : Panico in un #Apple Store di #Zurigo: un #iPhone6SPlus esplode ferendo un dipendente - ClaudiaBruno00 : RT @ultimenotizie: Attimi di panico all'Apple Store di #Zurigo, sulla centralissima Bahnhofstrasse, a causa dell’esplosione della batteria… - BauleMargherite : RT @ultimenotizie: Attimi di panico all'Apple Store di #Zurigo, sulla centralissima Bahnhofstrasse, a causa dell’esplosione della batteria… - SPOOKY_MiLKSOAP : RT @ultimenotizie: Attimi di panico all'Apple Store di #Zurigo, sulla centralissima Bahnhofstrasse, a causa dell’esplosione della batteria… -

Leggi la notizia su planetmobileitalia

(Di martedì 9 gennaio 2018) Un6Sè scoppiato durante un intervento di riparazione nell’dicausando ilgenerale. Con la crescita delle prestazioni, anche le batterie ne risentono. É ancora fresco il caso Galaxy Note 7 che ha messo in allerta tutto il mondo informatico a causa dei frequenti malfunzionamenti delle sue batterie. L’avvenimento di oggi, però, non può essere visto allo stesso modo dato che si tratta di un caso isolato, ma ciò non lo rende meno tragico. Secondo quanto riportato dalla testata 20 minuten, verso le 10 di questa mattina (orario svizzero), la batteria di un6S, dispositivo presente nell’disulla Bahnhofstrasse, sembrerebbe esser scoppiata provocando un disagio generale. Il centro, nel quale erano presenti più di 50 persone, si è subito svuotato con un risultato di 7 persone intossicate dal fumo ed un ...