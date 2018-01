Overwatch League | ecco l' app ufficiale Blizzard

eSport - È arrivata l'app ufficiale della Overwatch League per restare sempre aggiornati sui risultati delle partite : Overwatch League sta per iniziare e adesso, grazie al l'app ufficiale dell'evento, sarà possibile rimanere sempre informati sull'andamento delle partite Inizierà domani la Overwatch League , evento ...

Sta per arrivare Overwatch League - il campionato che vuole rivoluzionare gli esport : Immaginate creare oggi uno sport da zero e cercare di renderlo uno spettacolo mondiale come il calcio o il basket, è un'impresa titanica che Blizzard sta portando avanti con tutta la sua potenza di ...

Overwatch League : manca pochissimo all'inizio della preseason : mancano solo 5 giorni all'inizio dell'Overwatch League e la situazione si sta scaldando! La preseason inizia il 7 dicembre in Europa, quando le squadre dell'Overwatch League saliranno per la prima volta sul palco della Blizzard Arena di Los Angeles. preseason:Connettiti alla preseason su OverwatchLeague.com o MLG.com per guardare le squadre dell'Overwatch League competere in una serie di match amichevoli. Ogni giorno si disputeranno 3 match, ...