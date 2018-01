Origine | storia e significato del Canto degli italiani

200 scatti anonimi per raccontare 'L'Origine del mondo' e la storia del nudo femminile nella fotografia : Non è un caso, quindi, se la mostra ospitata in questi giorni alla Triennale di Milano - L'origine del Mondo: erotismo e seduzione nella photo trouvée - prenda spunto proprio da quel dipinto così ...

"L’Origine del mondo" : la storia del nudo femminile nelle fotografie erotiche dalla fine dell’Ottocento agli anni Sessanta : Per tutta la sua vita, Gustave Courbet (1819-1877), non smise mai di rivisitare il nudo femminile, ma fu con L'origine del mondo, nel 1866, che riuscì ad abbandonarsi completamente ad un'audacia e ad un realismo tali da conferire a quell'opera un grande potere seduttivo. La descrizione quasi anatomica di un organo genitale femminile non era mai stata mostrata in una maniera così esplicita nel mondo dell'arte, ma la stessa - grazie ...

All'Origine di Bologna-Juventus : storia di polemiche - arbitri e rigori discussi : ... l'austriaco Hermann Felsner che arrivato a Bologna nel 1920 vi sarebbe rimasto sino al 1931 contribuendo alla creazione del Bologna che tremare il mondo fa. La Juventus, invece, viveva stagioni per ...