Ordigno artigianale vicino a scuola

San Pietroburgo - bomba in supermercato : 10 feriti - 50 persone evacuate. "Ordigno artigianale" : Paura in Russia. C'è stata un'esplosione all'ingresso di un supermercato, il Gigant Hall, a San Pietroburgo. Olay yerinden gelen ilk...

San Pietroburgo - bomba in supermercato : almeno 4 feriti - 50 persone evacuate. "Ordigno artigianale" : Paura in Russia. C'è stata un'esplosione all'ingresso di un supermercato a San Pietroburgo. Olay yerinden gelen ilk görüntüler... Yap?lan...

New York - Ordigno artigianale esplode in una stazione bus a Manhattan : 4 feriti | L'attentatore è un 27enne del Bangladesh : L'esplosione a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York tra la 42ma strada e l'Ottava Avenue, non lontano da Times Square. La polizia conferma l'esplosione, diversi i feriti. Le linee della metro A, C e E sono state evacuate.

New York - Ordigno artigianale esplode in una stazione bus a Manhattan | Quattro feriti | L'attentatore è un 27enne del Bangladesh : L'esplosione a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York tra la 42ma strada e l'Ottava Avenue, non lontano da Times Square. La polizia conferma l'esplosione, diversi i feriti. Le linee della metro A, C e E sono state evacuate.

New York - Ordigno artigianale esplode in una stazione bus a Manhattan | Quattro feriti | L'attentatore è un 20enne del Bangladesh : L'esplosione a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York tra la 42ma strada e l'Ottava Avenue, non lontano da Times Square. La polizia conferma l'esplosione, diversi i feriti. Le linee della metro A, C e E sono state evacuate.

New York - Ordigno artigianale esplode in una stazione bus a Manhattan | Ferito soltanto l'attentatore : è un 20enne del Bangladesh | Il video dell'esplosione : L'esplosione a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York tra la 42ma strada e l'Ottava Avenue, non lontano da Times Square. La polizia conferma l'esplosione, diversi i feriti. Le linee della metro A, C e E sono state evacuate.

New York - Ordigno artigianale esplode in una stazione bus a Manhattan | Ferito solo l'attentatore : è un 20enne di Brooklyn | Il video dell'esplosione : L'esplosione a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York tra la 42ma strada e l'Ottava Avenue, non lontano da Times Square. La polizia conferma l'esplosione, diversi i feriti. Le linee della metro A, C e E sono state evacuate.

New York - Ordigno artigianale esplode in una stazione bus di Manhattan | Due feriti - uno è la persona fermata : L'esplosione a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York tra la 42ma strada e l'Ottava Avenue, non lontano da Times Square. La polizia conferma l'esplosione, diversi i feriti. Le linee della metro A, C e E sono state evacuate.