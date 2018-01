Nuovo stadio Fiorentina | puntare sul brand “Firenze” per far crescere il fatturato

Sampdoria - il punto di Romei in vista del 2018 : dal Nuovo centro sportivo allo stadio : L’avvocato Antonio Romei ha fatto un punto sul momento della Sampdoria al termine di questo 2017 proiettandosi già al 2018. Ecco quanto dichiarato in un’intervista a ‘Samp Tv’: “Era fondamentale chiudere con una vittoria, sofferta ma che ci dà una grande gioia. Dovevamo crescere, adesso dobbiamo consolidare. Tutti i progetti stanno andando avanti, la squadra ha acquisito la mentalità giusta ed è consapevole della ...

Nuovo stadio Napoli - il sindaco di Melito : «Ho segnalato due aree a De Laurentiis» : Nuovo stadio Napoli, il sindaco di Melito Antonio Amente ha presentato i grafici di due terreni sui quali potrebbe sorgere la nuova cittadella dello Sport. L'articolo Nuovo stadio Napoli, il sindaco di Melito: «Ho segnalato due aree a De Laurentiis» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fiorentina - parla il Pres. Cognigni : 'Crediamo in questo Nuovo ciclo. Lo stadio...' : Il Presidente della Fiorentina Mario Cognigni ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport : 'Il punto di partenza che vale per tutti i club italiani è far crescere i nuovi talenti in casa. La Fiorentina l'ha capito. Il nostro vivaio ha già dato buoni frutti. Penso a Bernardeschi, ...

Fiorentina - progressi per Nuovo stadio : FIRENZE, 28 DIC - La Fiorentina lo definisce un altro passo avanti verso il nuovo stadio: ieri il club viola ha trasmesso al Comune di Firenze una serie di integrazioni progettuali per la sua ...

Roma - l’ad Gandini : «Dal Nuovo stadio arriveranno i ricavi che ci sono mancati» : Secondo l'ad «I risultati dipendono da tanti fattori, ma quello che cambierà i nostri fatturati è il nuovo stadio» L'articolo Roma, l’ad Gandini: «Dal nuovo stadio arriveranno i ricavi che ci sono mancati» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Anche la Roma pensa a un bond per la costruzione del Nuovo stadio : bond Roma, il club giallorosso pensa all'emissione di un'obbligazione per investitori istituzionali qualora Goldman concedesse il prestito richiesto per il nuovo stadio. L'articolo Anche la Roma pensa a un bond per la costruzione del nuovo stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuovo stadio Fiorentina? Parlano i Della Valle : i dettagli : Nuovo stadio Fiorentina – Costruire un Nuovo stadio a Firenze “dipende da altri fattori e non da noi. E comunque se Firenze avra’ uno stadio Nuovo saremo tutti contenti. Speriamo ci sia modo di farlo in fretta, non dipende da noi”. Lo ha detto l’azionista di maggioranza Della Fiorentina, Diego Della Valle, a margine dell’inaugurazione Della nuova fabbrica Tod’s realizzata dalla famiglia Della Valle ad ...

Nuovo stadio Fiorentina - obiettivo 2021 : solo Eurnekian può accelerare i tempi : Nuovo stadio Fiorentina, l'idea è di partire entro fine 2021. C'è però preoccupazione per i tempi necessari ad ottenere i terreni utili alla realizzazione del progetto. L'articolo Nuovo stadio Fiorentina, obiettivo 2021: solo Eurnekian può accelerare i tempi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cda Fiorentina - il comunicato dei viola : importanti novità per mercato e stadio Nuovo : CDA Fiorentina – “Il Consiglio di Amministrazione di ACF Fiorentina SpA ha preso atto che l’andamento del budget è in linea con gli obiettivi di sostenibilità economica che il Club si è prefissato nel pieno rispetto delle indicazioni del Fair Play Finanziario diramate dalla UEFA e in sintonia con gli azionisti. Gli obiettivi mirano a raggiungere livelli di efficienza e di generazione di valore tali da poter autofinanziare gli ...

Cagliari - tre candidature per costruire il Nuovo Stadio : Cagliari, tre candidature per costruire il nuovo Stadio Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari – Si è conclusa la prima fase di selezione dei candidati alla progettazione del nuovo Stadio del Cagliari. L’impianto prenderà il posto del vecchio Sant’Elia (ora si gioca alla Sardegna Arena). In questi mesi la Società sarda ha ricevuto 25 proposte, ...

