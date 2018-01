Nona edizione di “Memorie D’Inciampo a Roma”

Legend Cup - tutte le novità per la Nona edizione : ... che apprezzeranno sicuramente lo sforzo per rendere ancora più divertente e vario un percorso già da tutti considerato uno dei più completi al mondo. Nasce il nuovo single track denominato "...

Eventi a Roma. Sabato 9 la Nona edizione di Musei in musica : Si svolge a Roma Sabato 9 dicembre la nona edizione di Musei in musica , con Musei Civici e altri spazi culturali straordinariamente aperti la sera, dalle 20.00 alle 02.00, con mostre, concerti e spettacoli. Ingresso a 1 euro o completamente gratuito,…Continua a leggere →

A Bologna la Nona edizione del Festival del Cinema trans : In tutto il mondo ne esistono pochi altri. L'idea è quella di promuovere la conoscenza del trans essualismo , attraverso film, documentari e performance, per contrastare stereotipi e pregiudizi. Ecco ...

Al via a Bologna la Nona edizione del Festival internazionale del cinema trans 'Divergenti' : Ospite d'onore l'americana Susan Stryker , della quale si potranno vedere 'Streaming Queens' e 'We've been around' .