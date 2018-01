Non solo Oprah | se Maria de Filippi fosse Presidente del Consiglio

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 10 gennaio in DIRETTA : Juve - Non solo Emre Can. Il Milan insiste per Jankto - l’Inter stringe per Rafinha. Napoli tra Verdi e Deulofeu : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra lunga giornata di Calciomercato invernale (mercoledì 10 gennaio). Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei. La Juventus ha ormai chiuso la trattativa per il centrocampista Emre Can, ora al LIVErpool, che a giugno e in scadenza e si unirà ai bianconeri. L’Inter è invece alla ricerca di un rinforzo subito, per invertire la ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Palermo - Non solo Moreo : si insiste anche per Puscas. Le ultime su Embalo : Calciomercato Palermo – Il Palermo guida la classifica di Serie B. Il club rosanero punta alla promozione diretta in Serie A e per questo sta cercando di rinforzare la propria rosa. In giornata è stato raggiunto un accordo per Stefano Moreo del Venezia che arriverà in prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’arrivo dell’ex Entella però non esclude quello di Georges Puscas, che il ds dei rosanero Fabio Lupo continua a ...

Calciomercato Bari - Non solo Empereur : altro colpo in difesa - arriva dalla Serie A : Calciomercato Bari – Importanti novità in merito al mercato del Bari. Conclusa la maxi operazione con il Foggia che ha portato Empereur in biancorosso con Tonucci e Greco che invece hanno fatto il percorso inverso trasferendosi alla corte di Stroppa, i ‘Galletti’ hanno messo a segno un altro colpo per la difesa. Secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, infatti, il Bari prenderà in prestito con diritto di ...

Nicchi : “Non esiste il partito degli arbitri anti-Var - finora solo cinque errori” : Nicchi: “Non esiste il partito degli arbitri anti-Var, finora solo cinque errori” “Il Var? Su 900 casi, sono stati fatti 5 errori. Va meglio delle previsioni. Lo possiamo dire!”. Così Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, intervenuto ai microfoni di Radio CRC. “Il Var rende sereno l’arbitro. Sa che se gli capita un errore c’è qualcuno che […] L'articolo Nicchi: “Non esiste il partito ...

Non solo Oprah - se Maria de Filippi fosse Presidente del Consiglio : Un sogno a occhi aperti, o forse un incubo: mentre negli Stati Uniti si parla con sempre maggiore insistenze della possibile candidatura di Oprah Winfrey alle elezioni presidenziali del 2020, una domanda ha iniziato ad attanagliare le nostre menti (malate): cosa accadrebbe in Italia se l’Oprah Winfrey dello Stivale, Maria de Filippi, diventasse Presidente del Consiglio? Insomma, se un comico ha fondato un movimento politico che raccoglie i ...

La Cina Non blocca solo l'Inter : stop al Guangzhou per Aubameyang : PALETTI - La disputa intorno ad Aubameyang diventa evidentemente l'assist per esplicitare una linea politica ben chiara: dalla Cina usciranno sempre meno soldi diretti in Europa , almeno in questa ...

CANCELLAZIONE LEGGE FORNERO/ L'errore del centrodestra Non è solo nei numeri : Dopo il vertice di Arcore, il centrodestra ha deciso di inserire la CANCELLAZIONE della LEGGE FORNERO nel suo programma di Governo. Un errore pericoloso, spiega MARIO CARDARELLI(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 06:03:00 GMT)PIL E LAVORO/ Il vero Jobs Act che serve nel 2018, di G. FavaIL CASO/ Salari e cuneo fiscale, la contraddizione nascosta nei sacchetti bio, di G. Sabella

Calciomercato Parma - asse con il Foggia : Non solo Vacca-Scaglia - altro innesto per D’Aversa : Calciomercato Parma – Il Parma è in piena lotta per la promozione nel campionato di Serie A, la squadra di D’Aversa protagonista nel torneo cadetto nonostante qualche problema di troppo nelle ultime gare. La dirigenza è attivissima, asse caldissimo con il Foggia, nella giornata di domani verrà definito lo scambio tra Vacca e Scaglia ma non è l’unico movimento. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ possibile ...

Cetus una comoda app per gestire la Fire TV Stick e Non solo! : Abbiamo già parlato della Fire TV Stick di Amazon (potete consultare la nostra scheda tecnica in merito) ed abbiamo parlato di una comoda app Apps2Fire che permette l’installazione di qualsiasi app dal Play Store su Fire TV Stick (sfruttando il sideload). Oggi invece parliamo di Cetus, un’ottima app con moltissime comode funzioni, che renderà il vostro smartphone il compagno ideale non solo della vostra Fire Stick TV, ma anche dei vostri TV Box ...

Dr. Farmer - i detox kit da provare dopo le feste (ma Non solo) : Parola d’ordine, detossinare. Sì, perché passati i giorni delle grandi abbuffate, tra cene in famiglia, panettoni, torroni e brindisi infiniti è giunto il tempo di riprendere le vecchie (e sane) abitudini. Iniziando proprio da un regime detox, in grado di liberare l’organismo dalle tossine e migliorare lo stato di salute messo a (dura) prova dalle feste natalizie. Un valido aiuto per raggiungere questo scopo arriva dai programmi ...

Non solo 'silicon' in Olanda nasce la Cheese Valley : Da quando, nel 1971, è stato coniato il termine Silicon Valley per indicare la forte concentrazione di aziende di computer nella contea di Santa Clara in California, molte altri distretti nel mondo hanno preso il nome di Valley . Più che con la geomorfologia, queste hanno a che fare con la creazione di santuari laici per moderni pellegrinaggi : scientifici, culturali, di benessere. C'è la ...

Calciomercato Bologna - Non solo Verdi : si profilano altre due cessioni : Calciomercato Bologna – Il Bologna non sta attraversando un buon momento nel campionato di Serie A, la squadra di Donadoni è reduce dalla pesante sconfitta contro il Torino ed adesso è al lavoro in vista della ripresa. Nel frattempo tiene banco il mercato con importanti novità in arrivo, continua la trattativa con il Napoli per Verdi ma si profilano altre due cessioni già a gennaio. Una è quella che porta a Masina, nelle ultime ore nuovo ...

Juve - Non solo Emre Can : idea Ozil : idea Ozil - Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport infatti, rispunta l'idea Mesut Ozil per la Juve: il fantasista non ha ancora rinnovato il proprio contratto con l' ...

Calciomercato Inter/ News : Non solo difesa - Spalletti vuole un attaccante (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime legate al mondo nerazzurro: non solo difesa, ma Luciano Spalletti vuole anche un attaccante che possa fare da vice all'argentino Mauro Icardi. Eder non convince.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 03:25:00 GMT)