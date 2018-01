Non bevete quest' acqua | ritirato un lotto da alcuni supermercati del Sud

: RT @sherlovckholmes: Ma voi quando avete sete e bevete dell’acqua fresca non pensate a quanto sia buona l’acqua, del tipo che è insapore ma… - bradipodepresso : RT @sherlovckholmes: Ma voi quando avete sete e bevete dell’acqua fresca non pensate a quanto sia buona l’acqua, del tipo che è insapore ma… - Fedezblessme : RT @sherlovckholmes: Ma voi quando avete sete e bevete dell’acqua fresca non pensate a quanto sia buona l’acqua, del tipo che è insapore ma… - lostidxntity : RT @sherlovckholmes: Ma voi quando avete sete e bevete dell’acqua fresca non pensate a quanto sia buona l’acqua, del tipo che è insapore ma… - auroratgl : RT @sherlovckholmes: Ma voi quando avete sete e bevete dell’acqua fresca non pensate a quanto sia buona l’acqua, del tipo che è insapore ma… - alice_asuriano1 : RT @sherlovckholmes: Ma voi quando avete sete e bevete dell’acqua fresca non pensate a quanto sia buona l’acqua, del tipo che è insapore ma… -

(Di martedì 9 gennaio 2018) Non è di certo un buon periodo,o, per i prodotti dei: nelle ultime settimane, infatti, si sono susti diversi richiami di alimenti per svariati motivi. Trai, citiamo il latte Granarolo, di cui ben 19 lotti sono stati ritirati, anche se la causa per fortuna non era preoccupante: infatti, in to ad una serie di problemi legati alla produzione e alla consistenza del latte, è stata rilevata la presenza di grumi, instabilita' al riscaldamento e bollitura. Di conseguenza, si è preferito bloccare la vendita a scopi precauzionali. Diversa la situazione per le brioche dell'azienda NaturaSì, che ha annunciato l'immediato richiamo di due lotti di croissant a marchio Ecor per la possibile presenza di frammenti di plastica dura. La ditta ha chiesto ai clienti di non consumare eventualmente il prodotto se ne hanno scorte a disposizione in casa. Infine è stata ...