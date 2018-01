Nicole Kidman nel discorso ai Golden Globes dimentica i figli adottati con

Golden Globe 2018 - ecco i vincitori della 75esima edizione. Da Meryl Streep a Nicole Kidman - tutte le foto del red carpet : ‘Tre manifesti a Ebbing, Missouri‘ è il film vincitore della 75esima edizione dei Golden Globes. Il film di Martin McDonagh ha scalzato il favorito ‘La forma dell’acqua‘ di Del Toro e ha vinto il primo premio come miglior film drammatico. Inoltre due dei suoi protagonisti, Frances McDormand e Sam Rockwell, si sono aggiudicati i premi rispettivamente come miglior attrice e come ...

Golden Globes - il trionfo di Big Little Lies : le molestie sessuali al centro della miniserie dark con Nicole Kidman : È stata una delle serie più attese del 2017 e ha sbancato ai Golden Globes portando a casa i premi per miglior mini serie tv, attrice protagonista (Nicole Kidman), attrice e attore non protagonisti (Laura Dern e Alexander Skarsgard). In più Big Little Lies ha anticipato sul piccolo schermo il tema delle molestie sessuali, che ha sconvolto il mondo dell’entertainment e che è stato anche al centro anche della 75ma edizione dei Golden ...

EYES WIDE SHUT/ Su Iris il film con Tom Cruise e Nicole Kidman (oggi - 8 gennaio 2018) : EYES WIDE SHUT, il film in onda su Iris oggi, lunedì 8 gennaio 2018. Nel cast: Tom Cruise, Nicole Kidman e Sideny Pollack, alla regia Stanley Kubrick. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 09:03:00 GMT)

AMORI E INCANTESIMI/ Su Canale 5 il film con Nicole Kidman (oggi - 1 gennaio 2018) : AMORI e INCANTESIMI, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 1 gennaio 2018. Nel cast: Nicole Kidman e Sandra Bullock, alla regia Griffin Dunne. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 02:34:00 GMT)

Nicole Kidman pazza per sua figlia : 'Margaret ha un'anima bianca' : " Le nostre figlie stanno venendo cresciute come cittadine del mondo. Voglio che conoscano l'America, e anche l'Australia, ma non soltanto. Voglio che viaggino e vedano il mondo intero ". D'altronde, ...

Australia stasera in tv su Rai2 - la trama del film romantico con Nicole Kidman e Hugh Jackman : Il viaggio in una terra lontana, un cambiamento di vita e un amore travolgente. Sono questi gli ingredienti di ' Australia ', Il film di Baz Luhrmann, con Nicole Kidman e Hugh Jackman, in onda il 27 ...

AUSTRALIA/ Su Rai 2 il film con Nicole Kidman e Hugh Jackman (oggi - 27 dicembre 2017) : AUSTRALIA, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017. Nel cast: Nicole kidman e Hugh Jackman, alla regia Baz Luhrmann. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 09:12:00 GMT)

Nicole Kidman nuda per "The Killing of a Sacred Deer" : Si era già spogliata in 'Eyes Wide Shut' e nella serie 'Big Little Lies'. E ora il film ' The Killing of a Sacred Deer ' mostra nuovamente Nicole Kidman nuda , accanto a Colin Farrell . Come è ...

INVASION/ Oggi in tv su Iris : info streaming e trama del film con Nicole Kidman (14 dicembre 2017) : INVASION, il film in onda su Iris Oggi, giovedì 14 dicembre 2017. Nel cast: Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam e Jackson Bond, alla regia Oliver Hirchbiegel. (Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 19:49:00 GMT)

Nicole Kidman senza veli nelle scene di The Killing of a Sacred Deer (2017) : The Killing of a Sacred Deer è un film del 2017 diretto da Yorgos Lanthimos su una sceneggiatura di Lanthimos e Efthymis Filippou, con Colin Farrell e Nicole Kidman.: L'articolo Nicole Kidman senza veli nelle scene di The Killing of a Sacred Deer (2017) proviene da Buzzland.

Nicole Kidman svela : 'Reese Witherspoon è come una sorella per me' : Credo che sia una reazione naturale a un mondo che non riconosco più. Non sai mai cosa può succedere e chi puoi incontrare, ecco perché devi essere sempre attenta".

Ufficiale Big Little Lies 2 - col ritorno di Nicole Kidman e Reese Witherspoon e un cambio di regia : Big Little Lies 2 si farà: come riporta TVLine, HBO ha confermato il ritorno della pluripremiata miniserie per un'altra stagione, formata da sette episodi proprio come la prima. Sia Nicole Kidman che Reese Witherspoon torneranno non solo nei panni dei loro personaggi, Celeste Wright e Madeline Martha Mackenzie, ma anche nelle vesti di produttrici esecutive lo show. Non ci sono ancora certezze riguardo il ritorno di Shailene Woodley, ...

Reese Witherspoon e Nicole Kidman - un’amicizia speciale : Madeline e Celeste di nuovo insieme! Le protagoniste di Big Little Lies si sono ritrovate sul red carpet dei Gotham Independent Film Awards 2017. A New York Nicole Kidman, 50 anni, è stata premiata con l’Actress Tribute e l’amica Reese Witherspoon, 41, è stata la prima a farle i complimenti. «Sono una sua fan fin dal primo film, Dead Calm. Quando l’ho visto mi sono detta: “Lei è la mia eroina, è il tipo di donna che ...